Accéder au contenu
logo

Pour les agences

L'avantage stratégique des agences les plus performantes

Vos clients ne recherchent pas seulement des données. Ils attendent des analyses, des recommandations et des décisions éclairées. Meltwater vous aide à remporter de nouveaux budgets, développer vos comptes et fournir les insights qui font la différence.

Demander une démonstration

Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale

Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.

Les agences ont besoin de bien plus que du simple suivi

Les clients attendent des agences qu’elles aillent au-delà du simple suivi de la couverture médiatique et des mentions. Elles ont besoin d’insights rapides et contextualisés qui aident les équipes à identifier des opportunités, à réagir en toute confiance et à apporter davantage de valeur stratégique

RÉSULTATS CONCRETS

L’impact économique pour les agences

Une étude Total Economic Impact™ de Forrester a révélé que les agences utilisant Meltwater ont bénéficié d’avantages financiers significatifs.

20 h

économisées par compte et par mois grâce aux rapports automatisés

230 %

de ROI sur trois ans (Forrester TEI™)

708 000 $

de valeur actuelle nette issue de l’investissement dans la plateforme

20 %

d’augmentation du nombre de nouveaux clients rapportée par les agences

Comment Meltwater transforme le travail

Des workflows fragmentés aux informations connectées

Découvrez comment les agences passent d’outils isolés et de rapports manuels à des insights plus rapides, une communication plus claire et un travail client plus évolutif.

Le défi

La recherche prend trop de temps

Les équipes passent trop de temps à rassembler des signaux provenant de sources distinctes avant même de pouvoir commencer leur travail.

La solution

Identifiez plus rapidement ce qui est important

Meltwater rassemble en un seul endroit la veille médiatique, des réseaux sociaux et des influenceurs, permettant ainsi aux équipes de passer plus rapidement de l’information à la stratégie.

Le défi

Un trop grand nombre d’outils ralentit la production

Passer d’une plateforme à l’autre entraîne des lacunes, des doublons et des rapports incohérents d’un compte à l’autre.

La solution

Une plateforme unique assure la cohérence du travail

Suivez, analysez et générez des rapports sur l’ensemble des projets clients sans avoir à reconstituer l’histoire dans des outils distincts.

Le défi

Les rapports sont difficiles à adapter à grande échelle

L’analyse manuelle et la création de récapitulatifs compliquent la prise en charge d’un plus grand nombre de clients sans augmenter les coûts.

La solution

Transformez les insights en rapports prêts à être présentés aux clients

Les tableaux de bord, résumés et alertes automatisés aident les équipes à fournir des mises à jour plus précises avec moins d’efforts manuels.

Le défi

La croissance engendre davantage de complexité

À mesure que les comptes se développent, il devient plus difficile de maintenir la cohérence, la rapidité et la profondeur stratégique entre les équipes.

La solution

Évoluez plus intelligemment pour chaque compte

Meltwater aide les agences à standardiser la diffusion des insights tout en s’adaptant aux différents clients, campagnes et régions.

Des résultats qui comptent pour les dirigeants

Les décideurs investissent dans des solutions qui génèrent un impact mesurable, pas dans une accumulation de fonctionnalités. Meltwater transforme vos données en insights qui éclairent les décisions stratégiques et produisent des résultats concrets.

Demander une démonstration

Efficacité et évolutivité

Travaillez plus vite sans augmenter les effectifs

Les équipes des agences subissent une pression constante pour faire plus avec moins. Meltwater automatise la recherche, le reporting et l’analyse. Votre équipe peut ainsi augmenter son volume de travail sans augmenter ses effectifs.

data stack icon

Reporting automatisé

Générez des tableaux de bord, exportez des rapports et transmettez automatiquement des insights aux clients et aux parties prenantes.

data stack icon

Surveillance en temps réel

Suivez les mentions de la marque, les performances des campagnes et les histoires émergentes grâce à des flux de surveillance en direct.

data stack icon

Génération d’insights alimentée par IA

Mira AI transforme les données brutes en briefs, résumés et insights en quelques secondes.

data stack icon

Collaboration plus rapide au sein de l’équipe

Partagez vos insights sur Slack, Teams et par e-mail afin que les équipes chargées des comptes restent sur la même longueur d’onde.

Conçu pour accompagner la croissance des agences

Meltwater est conçu pour évoluer au rythme des agences en pleine croissance, que vous gériez une seule campagne ou des dizaines de comptes clients.

Gestion simultanée de plusieurs clients et campagnes

Suivi international, toutes régions et langues confondues

Workflows collaboratifs entre les équipes chargées des comptes

Intégrations API avec les systèmes de reporting des agences

Offres flexibles adaptées aux agences de toutes tailles

Un impact réel, démontré dans la pratique

Découvrez comment les agences utilisent Meltwater pour transformer la couverture médiatique en résultats commerciaux mesurables.

Real impact video thumbnail
Real impact - Company Logo

" L’un de nos plus grands défis consistait à rassembler toutes ces informations dans une présentation complète et pertinente, qui nous permettrait d’avoir une vision claire de notre situation globale, mais aussi de plonger dans les insights qui en découlent. Auparavant, nous disposions de chiffres, mais nous ne savions pas ce qu’ils représentaient."

Lauren Hackett

Vice-présidente senior des communications internationales, The Economist

Discuter avec un expert

Décrochez davantage de contrats grâce à des propositions reposant sur des faits

Pour remporter des pitches, les agences ne se contentent pas d’idées créatives. Les clients attendent d’elles qu’elles démontrent une compréhension approfondie de leur marché avant même le début de la mission.

data stack icon

Analyse du paysage de marché

Comprenez instantanément les discours du secteur, la perception de la marque et le positionnement des concurrents.

data stack icon

Benchmarking de la concurrence

Comparez la part de voix, le sentiment et la couverture médiatique entre les marques et les campagnes.

data stack icon

Stratégie fondée sur les données

Utilisez les insights fournis par Meltwater pour appuyer vos recommandations dans vos réponses aux appels d’offres et vos présentations de pitch.

data stack icon

Renforcez la confiance des clients

Montrez à vos prospects que votre agence comprend leur marché avant même que le travail ne commence.

Plus de solutions

Trouvez la solution adaptée à votre équipe

Aidez votre agence à se développer intelligemment

Les clients attendent des agences qu’elles leur fournissent davantage d’insights, des rapports plus rapides et un impact mesurable. Meltwater aide les agences à répondre à ces attentes tout en développant leurs activités et en remportant de nouveaux contrats.

Loading...

FAQ pour les agences

Une couverture internationale des données, des contrôles de gouvernance fédérés, des intégrations API, des workflows intégrant l’IA et une évolutivité inter-services, le tout au sein d’une plateforme unifiée.

Oui. Meltwater remplace les outils distincts de veille médiatique, de social listening, de suivi des influenceurs et d’analyse par IA par une couche d’intelligence stratégique unifiée pour les entreprises.

Mira AI synthétise les données en temps réel pour produire des résumés exécutifs structurés, des tableaux de bord de performance et des rapports prêts à être présentés au conseil d’administration, réduisant ainsi le temps de préparation manuelle.

Les solutions ponctuelles optimisent une seule fonction. Meltwater rationalise les informations à travers les services, éliminant ainsi les cloisonnements et réduisant les frictions opérationnelles.

Oui. Une gouvernance de niveau entreprise, des contrôles d’accès basés sur les rôles, une architecture d’IA respectueuse de la conformité et une infrastructure internationale prennent en charge les environnements réglementés.

Oui. Meltwater combine une gouvernance centralisée avec une veille localisée, une prise en charge linguistique et une visibilité régionale, garantissant ainsi une harmonisation internationale sans perdre les insights spécifiques au marché.