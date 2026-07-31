" L’un de nos plus grands défis consistait à rassembler toutes ces informations dans une présentation complète et pertinente, qui nous permettrait d’avoir une vision claire de notre situation globale, mais aussi de plonger dans les insights qui en découlent. Auparavant, nous disposions de chiffres, mais nous ne savions pas ce qu’ils représentaient."

Lauren Hackett Vice-présidente senior des communications internationales, The Economist