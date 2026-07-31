Pour les agences
L'avantage stratégique des agences les plus performantes
Vos clients ne recherchent pas seulement des données. Ils attendent des analyses, des recommandations et des décisions éclairées. Meltwater vous aide à remporter de nouveaux budgets, développer vos comptes et fournir les insights qui font la différence.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Les agences ont besoin de bien plus que du simple suivi
Les clients attendent des agences qu’elles aillent au-delà du simple suivi de la couverture médiatique et des mentions. Elles ont besoin d’insights rapides et contextualisés qui aident les équipes à identifier des opportunités, à réagir en toute confiance et à apporter davantage de valeur stratégique
RÉSULTATS CONCRETS
L’impact économique pour les agences
Une étude Total Economic Impact™ de Forrester a révélé que les agences utilisant Meltwater ont bénéficié d’avantages financiers significatifs.
20 h
économisées par compte et par mois grâce aux rapports automatisés
230 %
de ROI sur trois ans (Forrester TEI™)
708 000 $
de valeur actuelle nette issue de l’investissement dans la plateforme
20 %
d’augmentation du nombre de nouveaux clients rapportée par les agences
Comment Meltwater transforme le travail
Des workflows fragmentés aux informations connectées
Découvrez comment les agences passent d’outils isolés et de rapports manuels à des insights plus rapides, une communication plus claire et un travail client plus évolutif.
Le défi
La solution
Le défi
La recherche prend trop de temps
Les équipes passent trop de temps à rassembler des signaux provenant de sources distinctes avant même de pouvoir commencer leur travail.
La solution
Identifiez plus rapidement ce qui est important
Meltwater rassemble en un seul endroit la veille médiatique, des réseaux sociaux et des influenceurs, permettant ainsi aux équipes de passer plus rapidement de l’information à la stratégie.
Le défi
Un trop grand nombre d’outils ralentit la production
Passer d’une plateforme à l’autre entraîne des lacunes, des doublons et des rapports incohérents d’un compte à l’autre.
La solution
Une plateforme unique assure la cohérence du travail
Suivez, analysez et générez des rapports sur l’ensemble des projets clients sans avoir à reconstituer l’histoire dans des outils distincts.
Le défi
Les rapports sont difficiles à adapter à grande échelle
L’analyse manuelle et la création de récapitulatifs compliquent la prise en charge d’un plus grand nombre de clients sans augmenter les coûts.
La solution
Transformez les insights en rapports prêts à être présentés aux clients
Les tableaux de bord, résumés et alertes automatisés aident les équipes à fournir des mises à jour plus précises avec moins d’efforts manuels.
Le défi
La croissance engendre davantage de complexité
À mesure que les comptes se développent, il devient plus difficile de maintenir la cohérence, la rapidité et la profondeur stratégique entre les équipes.
La solution
Évoluez plus intelligemment pour chaque compte
Meltwater aide les agences à standardiser la diffusion des insights tout en s’adaptant aux différents clients, campagnes et régions.
Des résultats qui comptent pour les dirigeants
Les décideurs investissent dans des solutions qui génèrent un impact mesurable, pas dans une accumulation de fonctionnalités. Meltwater transforme vos données en insights qui éclairent les décisions stratégiques et produisent des résultats concrets.
Efficacité et évolutivité
Travaillez plus vite sans augmenter les effectifs
Les équipes des agences subissent une pression constante pour faire plus avec moins. Meltwater automatise la recherche, le reporting et l’analyse. Votre équipe peut ainsi augmenter son volume de travail sans augmenter ses effectifs.
Reporting automatisé
Générez des tableaux de bord, exportez des rapports et transmettez automatiquement des insights aux clients et aux parties prenantes.
Surveillance en temps réel
Suivez les mentions de la marque, les performances des campagnes et les histoires émergentes grâce à des flux de surveillance en direct.
Génération d’insights alimentée par IA
Mira AI transforme les données brutes en briefs, résumés et insights en quelques secondes.
Collaboration plus rapide au sein de l’équipe
Partagez vos insights sur Slack, Teams et par e-mail afin que les équipes chargées des comptes restent sur la même longueur d’onde.
Conçu pour accompagner la croissance des agences
Meltwater est conçu pour évoluer au rythme des agences en pleine croissance, que vous gériez une seule campagne ou des dizaines de comptes clients.
Gestion simultanée de plusieurs clients et campagnes
Suivi international, toutes régions et langues confondues
Workflows collaboratifs entre les équipes chargées des comptes
Intégrations API avec les systèmes de reporting des agences
Offres flexibles adaptées aux agences de toutes tailles
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les agences utilisent Meltwater pour transformer la couverture médiatique en résultats commerciaux mesurables.
" L’un de nos plus grands défis consistait à rassembler toutes ces informations dans une présentation complète et pertinente, qui nous permettrait d’avoir une vision claire de notre situation globale, mais aussi de plonger dans les insights qui en découlent. Auparavant, nous disposions de chiffres, mais nous ne savions pas ce qu’ils représentaient."
Lauren Hackett
Vice-présidente senior des communications internationales, The Economist
Décrochez davantage de contrats grâce à des propositions reposant sur des faits
Pour remporter des pitches, les agences ne se contentent pas d’idées créatives. Les clients attendent d’elles qu’elles démontrent une compréhension approfondie de leur marché avant même le début de la mission.
Analyse du paysage de marché
Comprenez instantanément les discours du secteur, la perception de la marque et le positionnement des concurrents.
Benchmarking de la concurrence
Comparez la part de voix, le sentiment et la couverture médiatique entre les marques et les campagnes.
Stratégie fondée sur les données
Utilisez les insights fournis par Meltwater pour appuyer vos recommandations dans vos réponses aux appels d’offres et vos présentations de pitch.
Renforcez la confiance des clients
Montrez à vos prospects que votre agence comprend leur marché avant même que le travail ne commence.
Plus de solutions
Trouvez la solution adaptée à votre équipe
Intelligence stratégique pour les entreprises
Conçue pour les équipes internationales qui allient intelligence, gouvernance et évolutivité.
Petites entreprises
Obtenez les insights nécessaires pour agir plus rapidement, rester visible et vous développer en toute confiance.
Créateurs
Faites-vous repérer par les marques et les agences à la recherche de créateurs partenaires de confiance.
Aidez votre agence à se développer intelligemment
Les clients attendent des agences qu’elles leur fournissent davantage d’insights, des rapports plus rapides et un impact mesurable. Meltwater aide les agences à répondre à ces attentes tout en développant leurs activités et en remportant de nouveaux contrats.
FAQ pour les agences
Une couverture internationale des données, des contrôles de gouvernance fédérés, des intégrations API, des workflows intégrant l’IA et une évolutivité inter-services, le tout au sein d’une plateforme unifiée.
Oui. Meltwater remplace les outils distincts de veille médiatique, de social listening, de suivi des influenceurs et d’analyse par IA par une couche d’intelligence stratégique unifiée pour les entreprises.
Mira AI synthétise les données en temps réel pour produire des résumés exécutifs structurés, des tableaux de bord de performance et des rapports prêts à être présentés au conseil d’administration, réduisant ainsi le temps de préparation manuelle.
Les solutions ponctuelles optimisent une seule fonction. Meltwater rationalise les informations à travers les services, éliminant ainsi les cloisonnements et réduisant les frictions opérationnelles.
Oui. Une gouvernance de niveau entreprise, des contrôles d’accès basés sur les rôles, une architecture d’IA respectueuse de la conformité et une infrastructure internationale prennent en charge les environnements réglementés.
Oui. Meltwater combine une gouvernance centralisée avec une veille localisée, une prise en charge linguistique et une visibilité régionale, garantissant ainsi une harmonisation internationale sans perdre les insights spécifiques au marché.