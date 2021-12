Clients mécontents, crise sanitaire ou sociale, piratage ou problème de qualité produits, la presse et les médias sociaux sont devenus le point de départ de nombreuses crises et bad buzz pour les entreprises. Et si cette crise est mal gérée, elle peut avoir des conséquences désastreuses sur la réputation de la marque !

Lors de ce webinar, nous aborderons les 4 étapes clés d'une communication de crise efficace. Venez découvrir :

Comment se préparer et anticiper les risques médiatiques

Planifier et élaborer votre communication de crise

Lancer vos actions de communication et de suivi de la crise

Mesurer votre impact et en tirer des leçons

Nous revenons également sur les bonnes pratiques de communication observées durant la crise du COVID-19.