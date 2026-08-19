Comment devenir le leader de votre secteur grâce aux réseaux sociaux ?

- Étude de cas : l’industrie du Sport sur Twitter -



Il s’en dit des choses sur les réseaux sociaux ! À propos de votre marque, des transformations de votre industrie, de l’état de santé de vos concurrents, des évolutions attendues par la société… Une véritable mine d’or qui pourtant reste encore aujourd’hui, trop sous-exploitée par les professionnels du marketing et de la communication.



C'était le sujet de notre webinar, lors duquel nous avons présenté une analyse approfondie réalisée en partenariat avec Twitter sur l'industrie du sport.



Découvrez dans ce replay :