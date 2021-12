"Le digital est une arme d’autant plus redoutable qu’elle est accessible à tous."

Experte des stratégies numériques, Caroline Faillet conseille et accompagne les grandes entreprises (SNCF, Saint-Gobain, Essilor…) dans leur stratégie depuis le décryptage de l’influence du numérique sur leur marché jusqu’à la mise en œuvre de leur plan de transformation.

Lors de cette conférence, Caroline Faillet revient sur les 3 premières révolutions numériques et sur les erreurs stratégiques commises par les entreprises. L’objectif sera de dresser les codes nécessaires pour sauvegarder sa réputation et faire évoluer son business model face à des ubérisateurs de plus en plus voraces.

Pour cela, elle proposera un nouvel art de la guerre (inspiré des principes de Sun Tzu) permettant aux entreprises de survivre et dominer à l’ère numérique.

En tant que Netnologue, Caroline Faillet collabore avec le monde professionnel et académique (HEC, IHDEN, CELSA) pour former les cadres dirigeants aux techniques d’influence. En 2017, elle a l’honneur d’être médaillée de l’Académie des Sciences Commerciales pour son ouvrage «L’art de la guerre digitale» (Dunod, 2016), véritable référence sur la stratégie numérique. Consciente de l’impact que peut avoir les jeux d’influence du web sur notre société, elle entreprend en 2018 la publication d’un nouvel ouvrage consacré au Fake News et à leur décryptage (Décoder l’info : comment décrypter les Fakes News? - Bréal 2018).