Masterclass : Les Ambassadeurs de Marque

S'appuyer sur des ambassadeurs de marque constitue un levier stratégique pour développer sa notoriété et gagner la confiance de son public cible. En réalité, il s'agit là d'un levier marketing particulièrement rentable, au regard des coûts et efforts demandés à votre équipe. Pourtant on estime que seulement 50% des entreprises arrivent à identifier des ambassadeurs de marque et que parmi celles qui y parviennent, seuls 20% en tirent réellement profit.

Alors, comment identifier les bons ambassadeurs pour votre marque, mesurer réellement leur impact et augmenter significativement votre ROI ?

A travers cette masterclass, découvrez comment faire de vos ambassadeurs de marque un élément déterminant dans la réussite de votre stratégie marketing et communication.

Au programme :

Comment détecter les bons influenceurs et ambassadeurs de marque (micros, nanos ou macros)

Apprendre à optimiser vos campagnes d'influence pour avoir un impact réel auprès de vos audiences clés

Comment définir un budget selon vos objectifs et construire une stratégie de partenariat efficace sur le long terme

Découverte des rapports en un clic pour mesurer le ROI de vos collaborations influenceurs.

Commençons ensemble à capitaliser sur vos ambassadeurs de marque pour faire décoller votre visibilité !