Découvrez comment influencer ChatGPT, Google AI Overviews et d’autres LLM avant qu’ils ne façonnent votre réputation à votre place.

L'IA est désormais la première ressource vers laquelle les gens se tournent pour rechercher des marques. Si vous n'apparaissez pas dans les réponses générées par l'IA, vous êtes invisible aux yeux de votre audience. Ce guide explique précisément aux équipes de RP et de communication comment prendre le contrôle.

Comprendre comment l'IA prend ses décisions : découvrez comment les données d'entraînement et les citations en temps réel influencent la visibilité de la marque.

: découvrez comment les données d'entraînement et les citations en temps réel influencent la visibilité de la marque. Faire des RP un moteur de croissance pour la visibilité IA : découvrez pourquoi les médias acquis constituent désormais l’un des signaux les plus puissants pour les LLM.

: découvrez pourquoi les médias acquis constituent désormais l’un des signaux les plus puissants pour les LLM. Élaborer une stratégie de visibilité IA reproductible : suivez un processus éprouvé pour suivre, influencer et optimiser votre présence.

: suivez un processus éprouvé pour suivre, influencer et optimiser votre présence. Tirer parti du cadre C.O.R.E. : développez votre visibilité grâce à la crédibilité, l'omniprésence, la lisibilité et l'endurance.

: développez votre visibilité grâce à la crédibilité, l'omniprésence, la lisibilité et l'endurance. Activez les bons canaux : des médias d'information à Reddit et YouTube, sachez où l'IA regarde réellement.

Ce guide s'appuie sur les insights de GenAI Lens de Meltwater, la première plateforme conçue pour suivre et optimiser la visibilité des marques dans les moteurs IA.

Prenez le contrôle de votre marque à l'ère de l'IA

Téléchargez le guide « Maîtrisez votre visibilité dans l'IA » et commencez dès aujourd'hui à façonner la manière dont l'IA représente votre marque.