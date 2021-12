Les chaînes d’approvisionnement sont des écosystèmes si complexes et interdépendants, que ce qui commence par un léger incident peut rapidement impacter l’ensemble du réseau, causant des répercussions importantes pour votre entreprise et vos clients.

Et la majorité des causes de disruption de la chaîne de logistique sont dues à des facteurs externes : instabilité de vos fournisseurs, événements climatiques, développements politiques, cyber-attaques… Alors comment les anticiper et les réduire ?

Découvrez dans ce guide :

Les différents types de risques identifiables grâce aux données externes

Comment identifier les facteurs de risques au sein de votre chaîne logistique

Comment collecter et analyser les données liées aux risques

