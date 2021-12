Connaître son audience est à la base d’une stratégie marketing réussie.

Les outils Martech ont rendu possible d’identifier les centres d’intérêts de son audience et d’identifier des avis et verbatims spontanés d’internautes, grâce aux outils d’écoute des médias sociaux.

Mais il existe une autre façon complémentaire pour connaître votre public : l'analyse d’audience.

Découvrez dans ce webinar en replay l'analyse d'audience, et comment cette technologie peut s'intégrer à une stratégie de Social Listening pour :