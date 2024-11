La fonctionnalité d’affichage du calendrier dans Engage, notre outil de gestion des médias sociaux, offre désormais une vue d’ensemble complète et partageable de tous vos messages prévus sur les réseaux sociaux, et ce, pour l'ensemble des comptes connectés, même si ces messages ont été créés en dehors de Meltwater. Cela simplifie et optimise votre planification sociale, permettant à toutes les parties prenantes de rester informées et en phase avec le contenu prévu pour la publication.

Grâce à d'autres améliorations apportées à Engage, vos équipes pourront désormais créer, gérer et optimiser le contenu de manière plus efficace, tout en favorisant un meilleur alignement et une collaboration accrue.