En résumé

SPIE France utilise la solution de Meltwater pour :

Suivre l'actualité de leur concurrence.

"J’avais un cahier des charges assez précis de la concurrence et des tendances marchés initiales que je souhaitais surveiller. J’analyse toute une série de concurrents à suivre selon les besoins de nos filiales, sur un périmètre France. La plateforme Meltwater me permet ainsi que mes filiales d’avoir une rétrospective des tendances du marché par l’analyse de mots-clés définis, de recherches de la concurrence directe et indirecte."

Détecter les tendances de leurs secteurs.

"Je fais également des recherches par mots-clés par rapport à des tendances marché que nous suivons et nos développements stratégiques. Il est important d’avoir une bonne vision de ce qui se passe sur nos marchés, et sur les tendances et les technologies à venir. Cela permet d’être précurseur dans nos choix stratégiques, et de conseiller et proposer à nos clients des services et des solutions de haute technicité."

Partager leur veille stratégique en interne.

"La création de la newsletter s’est faite avec l’expérience et les conseils de Meltwater. Une première trame de news a été proposée début 2019 et nous l’améliorons à l’usage pour créer de nouvelles versions répondants aux besoins de SPIE. La newsletter permet de se tenir au courant des actualités sur la France importantes pour notre groupe, d’avoir des éléments pour mettre à jour les plans stratégiques et envisager de nouveaux axes de développement."

Aurélie CHASSET, Responsable Marketing - SPIE France