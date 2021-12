LA SOLUTION

Des outils complets de veille et de reporting

Sodexo reconnaît que la réputation de l'entreprise n'est plus seulement entre les mains de l'équipe du service client et que les autres départements de l'entreprise sont aussi responsables de la qualité de l'expérience client. Sodexo est un exemple d'entreprise où les équipes marketing, relations commerçants et service client collaborent pour gérer les réponses aux consommateurs.

Grâce à la veille de Meltwater, les équipes peuvent découvrir sur les médias sociaux toutes les mentions de la marque qui nécessitent leur attention et réaction. Les équipes concernées sont désormais en mesure de répondre aux préoccupations des consommateurs dès leur publication.

Chez Sodexo, l'équipe marketing mène plusieurs campagnes de promotion de la marque. Il devient crucial pour une marque de mesurer ces initiatives pour gérer l'image de marque globale.

Les tableaux de bord leur permettent d'analyser l'image de leur marque sous forme de graphiques pour suivre des indicateurs tels que le sentiment, l'exposition médiatique, les tendances etc. Par exemple, ils ont pu suivre toutes les conversations autour du CHRO Forum, est alimenté par Sodexo Inde.

Par ailleurs, l'analyse de la concurrence, l'observation des tendances du secteur et l'analyse des tendances en matière de ressources humaines, des avantages sociaux et des programmes de rémunération sont d'autres moyens utilisés par Sodexo pour tirer parti des capacités de recherche et d'analyse de Meltwater.