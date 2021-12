LA SOLUTION

Suivre et réagir en temps réel aux mentions critiques

Aujourd'hui, Santander utilise Meltwater pour surveiller ses mentions sur les médias traditionnels et sociaux. Les recherches par mots-clés leur permettent de surveiller et de rechercher un nombre illimité de sujets. Si une mention critique ou une plainte prend de l'ampleur, l'équipe communication utilise Meltwater pour recueillir et évaluer d'autres commentaires relatifs au sujet.

Les analyses de la plateforme leur permettent de mesurer l'opinion des clients et du public. Des tableaux de bord partageables et une étroite coordination avec l'équipe réseaux sociaux permettent de déterminer si des réactions sont nécessaires. Une newsletter interne et de multiples fils RSS complètent leur dispositif pour s'assurer que tous les collaborateurs et partenaires soient bien informés.

Les résultats de cette nouvelle stratégie ne se sont pas fait attendre. En réagissant aux messages négatifs avant qu'ils ne prennent plus grand et ne présentent une menace, Santander se positionne comme acteur à l'écoute de son public et garde le contrôle de son image pour ses actionnaires.

“L'application mobile m'offre un aperçu en temps réel de notre présence médiatique lorsque je suis sur la route. L'analyse des sentiments est comme un thermomètre qui révèle ce que ressentent les gens. Les changements dans l'opinion publique apparaissent directement dans l'application. Si je reçois une alerte ou une mention importante, je peux la partager avec mon équipe et nous pouvons passer à l'action.”

- Guido Matijas, Corporate Communications Analyst, Santander Río Bank