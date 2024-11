Le défi

Pour Proteor, structurer une communication digitale multicanale cohérente et efficace représentait un défi majeur. En tant qu'entreprise internationale dans le domaine de l’orthopédie, Proteor avait besoin de maximiser sa visibilité auprès de différentes audiences tout en ajustant sa stratégie selon les spécificités de chaque réseau social. Avant l’intégration des outils Meltwater, la gestion des réseaux sociaux était fragmentée, ce qui compliquait le suivi analytique, l’optimisation des contenus et la collaboration entre les équipes basées dans plusieurs pays.

« Nous devions trouver une solution qui non seulement centralise la gestion des réseaux sociaux, mais qui nous permette aussi d’assurer une couverture performante et personnalisée sur chaque plateforme, » explique Alexandra Houiste, Responsable Marketing Opérationnel et Communication chez Proteor.

Chaque réseau social – Facebook, Instagram, LinkedIn, entre autres – nécessitait une approche adaptée, mais Proteor manquait d’outils centralisés pour harmoniser et suivre l’impact de ses actions sur chaque plateforme. Face à ce défi, il devenait essentiel pour Proteor de trouver une solution capable de centraliser la gestion de ses réseaux sociaux tout en offrant des fonctionnalités de planification, de veille et d’analyse de performance pour mieux ajuster sa communication et renforcer l’engagement de ses audiences.