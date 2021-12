LE DÉFI

Promouvoir et mesurer les progrès des campagnes clés

Depuis sa fondation il y a plus de 80 ans, Plan International apporte son aide aux enfants. Leurs ambitions se sont accrues parallèlement à leur taille et présence : il y a deux ans, l'ONG s'est engagée à transformer la vie de 100 millions de filles d'ici 2022. La communication est au cœur de leur stratégie, leurs campagnes visant à encourager la participation, les partenariats et les sponsors.

En octobre 2018 Plan International a lancé la campagne Girls Get Equal pour adresser la forte proportion de grossesses non désirées et de mariages forcés chez les adolescentes en Amérique Latine.

Avant le lancement, ils savaient qu'ils avaient besoin d'une solution complète de veille média et d'un prestataire capable de servir de partenaire - plutôt qu'un simple fournisseur. Juan et son équipe avaient besoin de conseils sur la façon d'obtenir un impact positif plus important, aussi bien sur les médias sociaux que sur les médias traditionnels.

Pouvoir mesurer et analyser leur impact dans chaque pays où ils opèrent était crucial. Ils devaient aussi être en mesure de préparer des rapports de couverture médiatique complets en temps réel.

"La plateforme Meltwater nous fournit des analyses sur une vaste base de ressources en ligne. Nous avons vite compris le potentiel de la solution à fournir tout ce dont nous avions besoin sur une seule plateforme, avec une visibilité claire sur chaque zone dans laquelle nous travaillons et une analyse approfondie."

- Juan Carlos González Díaz, Regional Communications Manager - Plan International