LA SOLUTION

Identifier les influenceurs les plus pertinents pour Nicolas Feuillatte avec Meltwater

L’équipe Marketing de Nicolas Feuillatte déploie aujourd’hui des campagnes d’influence sur leurs différents marchés en fonction des temps forts de consommation ou de la marque.

En collaborant avec les différents responsables marchés, Audrey et son équipe définissent les cibles à atteindre, les cuvées à mettre en avant, et peuvent ainsi mettre en place une campagne pertinente.

Elles identifient ensuite les influenceurs les plus qualifiés pour leur campagne via la solution de marketing d’influence de Meltwater.

“Nous collaborons à la fois avec des influenceurs qui ont une expertise de niche sur l’univers des vins et spiritueux, et des profils plus larges comme des influenceurs food, lifestyle ou travel”, précise Audrey.

“Pour chaque campagne, nous essayons d’identifier un panel de différents micro-influenceurs, en intégrant de temps en temps un influenceur avec une audience plus large, pouvant atteindre les 500 000 abonnés. Mais au-delà de l’audience, ce qui est important pour nous est la relation entre l’influenceur et sa communauté. Des indicateurs comme la portée réelle et l’engagement sont essentiels car ils nous permettent de savoir si notre message aura un impact ou non, auprès des abonnés d’un influenceur. Et évidemment, le fait de pouvoir analyser l’audience du profil, leur situation géographique et leur âge, est tout aussi important pour nous.” ajoute Margaux Petitjean, Chef de Projet Digital pour Nicolas Feuillatte.

Une fois les bons influenceurs détectés, Audrey et Margaux les contactent pour démarrer la campagne, en développant le brief avec leurs partenaires et en envoyant des produits Nicolas Feuillatte.

La plateforme de Meltwater leur permet ensuite de faire le reporting de leurs campagnes. Cette analyse les aide à quantifier l’impact de leur travail et d’identifier les influenceurs avec qui la marque pourrait entamer une collaboration sur le long-terme.

Mais ce reporting les aide aussi à sensibiliser en interne leurs collaborateurs sur le marketing d’influence. En partageant les résultats des campagnes réussies, Audrey et Margaux peuvent ainsi facilement déployer leurs efforts sur les autres marchés où est présente la marque Nicolas Feuillatte

“Suite à notre campagne en Italie, nous avons reçu des messages de consommateurs qui nous demandaient où nous étions distribués. Après cette première campagne réussie, les référents des autres marchés nous ont fait des demandes pour répliquer l’action sur leurs propres pays. Cette campagne nous permet d’évangéliser en interne autour du sujet qu’est l’influence” ajoute Audrey.