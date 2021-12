LA SOLUTION

Analyser et gérer la présence en ligne de Lyf Pay via une plateforme unique

Aujourd'hui, les équipes de Lyf Pay sont capables de suivre tous les messages liés à leur marque, même lorsque celle-ci n'est pas directement mentionnée. Cela leur permet de suivre la réaction du public à leurs différentes campagnes, comme dans le cadre du lancement d'une nouvelle fonctionnalité au sein de leur application.

En comparant la performance de leurs actions d'un mois à l'autre, les équipes de Lyf Pay identifient les campagnes qui suscitent le plus de réactions positives et peuvent ainsi ajuster et améliorer sans cesse leurs prises de paroles sur les médias sociaux.

Elles veillent également sur les concurrents, pour rester informés de leurs nouvelles actualités, innovations et des retours de leurs clients. En suivant aussi ce qu'il se dit sur des mots clés plus larges associés au paiement mobile, elles peuvent appréhender les grandes tendances qui façonnent leur secteur. Cette veille sectorielle est ensuite partagée tous les lundis aux 150 collaborateurs de Lyf Pay, via une newsletter interne, qui compile les mentions presse de Lyf Pay, de leurs concurrents et les actualités importantes de la semaine passée.

La plateforme leur permet aussi d’interagir avec leurs communautés en ligne, grâce à un espace unique pour suivre toutes leurs publications sur les réseaux sociaux. Joanna Civil, Social Media Manager chez Lyf Pay, peut ainsi traiter et répondre à l'afflux de commentaires et messages privés. Le reporting intégré lui donne les clés pour analyser la performance de sa stratégie social media, de manière uniforme sur tous les réseaux sociaux ou pour chaque profil distinct.