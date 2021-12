En détails

La Local Governement Association peut désormais :

Rester informés des développements importants

Les informations fournies par Meltwater aident la LGA à identifier et suivre les derniers défis importants auxquels les autorités sont confrontées et réagissent. Ainsi, l'association des collectivités locales peut se tenir au courant des derniers développements de ses organisations membres, ce qui lui permet de prendre des décisions encore plus éclairées sur la meilleure façon de soutenir ses membres.

Gagner en temps et efficacité

En recevant ces informations sous forme de mises à jour quotidiennes, la LGA n'a plus la peine de rechercher manuellement les derniers articles de presse dans chaque région, et rend leur processus rapide et efficace.

Partager les connaissances et idées

En plus de disposer désormais d'un processus rapide et efficace, l'équipe de la LGA peut également assurer le suivi et partager ces informations clés avec ses membres. Après avoir identifié des insights à l'aide des données de Meltwater, l'AGL peut maintenant mettre activement ses membres en contact pour apprendre de leurs expériences respectives et de la manière dont ils ont géré certaines situations.