EN BREF

Le Voyages à Nantes et Meltwater

Veiller les news importantes

"Pour préparer l'événement, il est essentiel d'être au courant des actualités de Nantes à l'étranger. Lorsque le lancement de la liaison aérienne Bristol - Nantes fut annoncé, Le Voyage à Nantes a pu par exemple en être averti en tout premier lieu."

Mesurer la réputation

"Les commentaires des journalistes et blogueurs permettent de vérifier que l'image véhiculée est celle que nous souhaitons. C'est ainsi que l'on a pu lire sur un blog américain "Si Chicago et Portland avaient un enfant, ce serait Nantes", deux villes à la culture dense et une qualité de vie reconnue. On n'oserait pas parler nous-mêmes de Nantes comme ça !"

Connaître l'avis des visiteurs

"Il est bien entendu impossible de connaître ce que font tous les visiteurs de la ville, mais on peut identifier ce qu'ils disent sur leur expérience dans la ville, via leurs réactions sur les blogs, les forums ou les sites d'avis consommateurs. Ainsi nous pouvons informer nos partenaires, hôtels, restaurants, musées, de tout ce qui se dit sur eux."

— Xavier Theret, Directeur de la Promotion et des Relations Internationales