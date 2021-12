LA SOLUTION

Une plateforme et des rapports automatisés pour analyser leurs résultats

H&M Mexico utilise Meltwater pour leur veille presse et médias sociaux, mais aussi pour la gestion de leurs comptes sociaux et les relations presse. L'équipe communication identifie et contacte immédiatement les journalistes et influenceurs qui s'expriment sur leur marché, ainsi que les consommateurs qui rentrent en contact avec la marque via les réseaux sociaux.

H&M Mexico crée également des rapports de veille en temps de crise, afin de prendre des décisions mieux informées pour y réagir.

Par exemple, la marque a connu une telle crise au début de l'année 2018, lors de la mise en vente d'un sweatshirt au design en désaccord avec les valeurs de diversité de la marque.

"Nous connaissions l'impact de cette crise au niveau global, mais nous souhaitions savoir à quel point elle nous avait affecté ici, au Mexique. Meltwater nous a permis d'analyser la couverture de cette crise au niveau local et de suivre ce qu'en disait les journalistes.

Avec ces informations en main, nous avons pu diffuser un communiqué de presse à destination du public mexicain pour mettre en avant notre plan afin d'adresser cette crise." ajoute Javier Ruiz.