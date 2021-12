LA SOLUTION

Une solution de veille pour aider les clients actuels et potentiels

Du point de vue de l'agence, Roxana estime que Meltwater est le meilleur choix pour répondre à ses besoins. Pour s'assurer que leur entreprise a les meilleures chances d'être choisie par un annonceur, Roxana utilise la plateforme d'intelligence médiatique pour mieux comprendre le client potentiel, ses concurrents et l'ensemble du paysage médiatique.

"Alors que beaucoup de mes clients ont l'impression que la veille média est trop complexe pour eux, les avantages de Meltwater sont évidents. J'examine leur couverture médiatique en ligne sur une période de 6 à 12 mois et j'analyse dans quels médias ils ont été présentés, le ton des conversations, s'ils ont eu de gros pics lors de lancements ou de crises, puis je fais la même chose avec leurs principaux concurrents. Je compare ensuite les marques analysées pour comprendre qui est le plus positivement discuté, quelle part de voix ils ont dans leur secteur et plus encore." Cela permet à H+K Strategies de personnaliser son pitch.

Une autre façon pour Roxana d'utiliser la solution d'intelligence médiatique de Meltwater est de montrer à ses clients la valeur de ce que H+K Strategies fait pour eux et les aider clients à justifier leur travail en interne. "La mesure est cruciale pour que les marques prouvent l'efficacité de leurs campagnes. L'analyse des médias aide mes clients à comprendre s'ils atteignent leurs objectifs d'affaires. À l'aide d'une série de mesures, j'ai une vue d'ensemble de la performance des marques. Plus il y a de données, mieux c'est, car je peux repérer les tendances, les possibilités et les menaces potentielles".