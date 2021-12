EN BREF

3 questions à Katie Miller

Pourquoi avoir choisi de vous équiper d'une solution d'analyse réseaux sociaux?

"Les réseaux sociaux nous permettaient de faire directement certaines analyses sur nos comptes et nos performances, mais cela ne suffisait pas à comprendre réellement la présence globale de notre marque. Nous avions aussi besoin de pouvoir suivre les conversations liées à des sujets précis, sur nos différents produits et formations, de comprendre le sentiment de ces messages et d'automatiser cette analyse."

Comment la solution Meltwater Social vous a-t-elle aidé à atteindre ces résultats?

"Tout d'abord, la plateforme nous donne accès à des indicateurs comme la portée, l'engagement et le sentiment, qui vont au-delà de nos propres canaux et qui sont essentiels pour suivre et analyser les conversations et messages pertinents pour notre marque. Ensuite, la plateforme nous permet d'extraire automatiquement les données et de les intégrer à nos tableaux de bord internes, ce qui nous fait gagner un temps considérable."

Pour quelles analyses utilisez-vous cette solution?

"Comprendre l'impact global de certaines campagnes et initiatives était notre priorité. Combien de mentions générées ? Avons-nous atteint l'audience désirée ? Avons-nous fait mieux que durant notre dernière campagne ? Et surtout, que peut-on en déduire pour nos prochaines campagnes ?"