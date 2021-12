EN BREF

En détails

Découvrir ce qu'il se dit dans la presse et les médias sociaux

"Nous suivons notre couverture internationale, nous pouvons donc voir ce qu'il se passe en Angleterre par exemple, si nos collègues là bas ont mis en place une campagne réussie ou si une polémique émerge. Nous pouvons vite analyser et prédire si cela aura une répercussion aux Pays-Bas et mettre en place un plan d'action pour réagir."

Gérer leur réputation en cas de crises

"Il arrive parfois qu'une crise émerge et que Max Havelaar soit victime de critiques. Il est essentiel de pouvoir suivre les développements et les relais de cette crise. Si nous observons des articles coupables de diffamations et de contre-vérités, nous pouvons y réagir directement. Par exemple, nous contactons le journaliste directement et échangeons avec lui pour lui livrer notre version des faits."

Identifier des initiatives locales et analyser leurs campagnes

"Durant la Fair TradeWeek, j'ai découvert de nombreuses initiatives locales que je n'aurais pas pu voir autrement. Durant cette semaine, nous communiquons sur les promotions et les actions équitables mises en place dans les supermarchés.Mais d'autres associations, bénévoles et municipalités organisent de nombreuses actions ! On se rend compte que nous avons de nombreux supporters engagés dans notre mouvement, et nous pouvons nous assurer de relayer leurs actions également."

— Meike Koster, Marketing & Communications Manager - Max Havelaar