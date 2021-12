LE DÉFI

Accéder à tous les articles qui peuvent aider Fairphone à rendre leur secteur plus responsable

Fairphone s'efforce d'avoir un impact sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement avec son propre modèle. Par exemple, ils essaient de fabriquer un téléphone avec des matériaux propres, des conceptions durables, de bonnes conditions de travail et des possibilités de recyclage. Le Fairphone 2, par exemple, a une durée de vie plus longue, car ce téléphone modulaire peut être réparé par les consommateurs eux-mêmes. Cela réduit l'impact de la production de nouveaux téléphones sur l'environnement. Ainsi, Fairphone espère que leur innovation influenceront les autres entreprises du secteur à produire des téléphones plus équitables.

Les relations publiques et les relations presse ont été extrêmement importantes dans la stratégie de communication de Fairphone depuis le début. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part de la presse pour les ambitions de Fairphone. Leurs équipes cherchaient donc un moyen de s'assurer qu'ils ne manqueraient plus aucune mention et que toutes les informations publiées les concernant étaient correctes.

"Nous voulions surveiller tous les articles dans lesquels Fairphone ou d'autres sujets connexes étaient mentionnés. De cette façon, nous pouvions nous assurer que notre histoire était racontée correctement. Cela nous aiderait également à surveiller notre couverture médiatique et à mieux comprendre nos activités de relations publiques."

- Daria Koreniushkina, Head of Public Relations - Fairphone