LA SOLUTION

Une plateforme pour collaborer avec les meilleurs influenceurs

Les plages de Palm Beaches offrent une gamme diversifiée d'activités pour les visiteurs : polo, golf, surf, croquet, course automobile, restaurants primés et expériences gastronomiques, mariages et lunes de miel, activités pour toute la famille, rencontres avec les animaux, et plus encore. Car chaque activité a son propre public, DTPB utilise le marketing d'influence pour les atteindre plus efficacement.

Gerry peut désormais accéder à plusieurs millions d'influenceurs répartis dans plus de 60 000 catégories différentes. Leur stratégie d'influence repose sur deux typologies d'influenceurs.

Les premiers sont simplement des voyageurs, partageant les photos et récits de leurs voyages avec leurs abonnés. Les outils de veille que propose Meltwater permet au comité de communiquer avec ces personnes et d'organiser des programmes de collaboration.

À cela s'ajoutent des influenceurs plus sérieux, à la tête de blogs dédiés aux voyages et aux destinations exclusives. Gerry et son équipe identifient ces personnes en effectuant une recherche par région, par pays et par ville, et filtre selon le niveau d'influence pour détecter les macro-influenceurs et les célébrités. Les détails sur l'expertise des influenceurs, leur audience et leurs contenus les plus populaires les aide à personnaliser leur approche.