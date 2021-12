La Solution

Une prise en main rapide d'une plateforme de veille complète

Meltwater permet aux COE de veiller parmi plus de 275 000 sources d'information en ligne, commentaires, sites d'avis consommateurs, forums, réseaux sociaux et plus de 300 millions de blogs en un clin d'œil.

"Le fait que nous ayons un certain nombre de recherches signifie que nous pouvons être très précis et granuleux sur les sujets qui nous intéressent, nous et nos clients. Cela nous a également permis d'utiliser la solution pour un certain nombre de problèmes à la fois, ce qui est très bien pour nous, car nous ne sommes pas limités".

Les Comités Olympiques Européens affirment que, de la création du compte et au suivi, leur expérience de l'utilisation de Meltwater a été très positive tout au long du processus.

Après un processus de mise en place rapide, où l'équipe Meltwater a veillé à ce que les recherches soient affinées afin que les COE ne reçoivent que la couverture et les informations les plus pertinentes, le niveau de service a été décrit comme excellent.

"Meltwater est un système facile à utiliser et flexible et nous sommes agréablement surpris par l'ampleur des données et l'exhaustivité des rapports. La solution est allée au-delà de nos attentes et nous avons commencé à commander des rapports complets car nous étions impressionnés par ce que nous voyions. Nous sommes heureux d'avoir étendu et développé notre service initial".