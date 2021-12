Le Comité Champs-Elysées est une association créée en 1916, agissant pour la promotion, le développement et la notoriété internationale de l'avenue que l'on ne présente plus. Leur mission : assurer le rayonnement des Champs-Elysées d'aujourd'hui et de demain. Pour cela, ils organisent et parrainent plusieurs événements, et entretiennent des relations internationales et des échanges culturels auprès d'autres grandes avenues, telles que Nanjing Lu, à Shanghai.