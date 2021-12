LE DÉFI

Comment mesurer l'impact d'une campagne d'affichage sur lesmédias sociaux ?

Suite à la campagne virale d'affichage du rappeur Drake, Clear Channel est désormais capable d'utiliser les données réseaux sociaux pour quantifier ce succès et illustrer le lien entre affichage et visibilité en ligne.

L'affiche aux 86 millions d'impressions

En Novembre 2015, Drake, un des rappeurs les plus médiatisés actuellement, a fait appel à Clear Channel pour promouvoir son nouvel album "Views". La campagne ne comprenait qu'un visuel, sobre et mystérieux, ne mentionnant pas directement le rappeur mais rappelant son univers graphique.

Après seulement quelques heures d'affichage au dessus de la voie rapide la plus empruntée de Toronto, la campagne s'est faite remarquée par les fans, qui avaient reconnu l'artiste derrière le visuel et échangeaient sur les réseaux sociaux leurs théories sur ce que Drake était en train de préparer. Rapidement, la presse locale s'est emparée du sujet, suivie des médias nationaux comme MTV, GQ et le Time.

Il était devenu clair que cette affiche avait déclenché un engouement hors normes, à Toronto et dans le monde. Clear Channel avait besoin de quantifier cette viralité, ses équipes ont donc choisi Meltwater Social pour leur fournir cette expertise en analyse réseaux sociaux.

En analysant l'impact en ligne de cette campagne, Meltwater Social a pu fournir de nombreux indicateurs, dont le nombre d'impressions et de mentions, le sentiment, l'audience et les influenceurs atteints. Les équipes de Clear Channel en ont tiré un rapport présentant ces données afin de comprendre ces résultats, dont les dates, heures et explications des différents pics de mentions réseaux sociaux.

Les responsables de Clear Channel ont ensuite présenté ce rapport aux équipes de Drake : avec une seule affiche, ils ont pu atteindre plus de 86 millions d'impressions en une semaine, ainsi que des articles dans 15 médias importants.