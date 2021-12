La CIGB (Commission Internationale des Grands Barrages) a pour objectif de favoriser les progrès dans l'établissement des projets, la construction, l'exploitation et l'entretien des grands barrages et des ouvrages de génie civil associés, en rassemblant les renseignements qui les concernent et en étudiant les questions qui s'y rapportent et notamment les aspects techniques, économiques, écologiques et sociaux. Fondée en 1928, elle rassemble 96 comités internationaux et 10 000 membres individuels. Son Bureau Central est situé à Paris.