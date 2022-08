Optimisation de la communication avec les médias

Lorsque Becky Sarwate a pris la tête de la communication de CEX.IO en 2021, le département s'appuyait sur des services coûteux et inefficaces pour faire connaître l'entreprise. "Je suis arrivée ici pour que les gens du monde entier sachent qui nous sommes, et les médias et les RP sont vraiment la clé de cette stratégie", explique-t-elle. Mais lorsqu'il s'agissait de sensibiliser les médias, elle et son équipe dépendaient d'une agence de relations publiques pour envoyer des communiqués de presse, à raison de plusieurs centaines de dollars par communiqué. "C'était extrêmement frustrant, tant du point de vue de l'autonomisation que du gaspillage de processus et de budget."

Ils utilisent désormais le service de distribution Newswire de la plateforme Meltwater pour créer et envoyer eux-mêmes les communiqués de presse, ce qui leur permet de contrôler directement le processus. L'équipe de communication de CEX.IO n'a plus à payer par communiqué de presse, ce qui lui permet d'économiser des milliers de dollars par an. De plus, leur représentant de compte Meltwater les aide à adapter les modules de la plateforme à leurs besoins.

"Dans mon dernier emploi nous utilisions Cision, et je dois dire que je n'étais pas fan. Vous avez droit à une séance de formation, puis vous vous débrouillez tout seul. Si vous êtes une personne occupée, vous n'avez pas vraiment d'heures à consacrer à la configuration", explique B. Sarwate. Pour elle, l'assistance pendant la phase de configuration a été un facteur décisif dans le choix de Meltwater.

Désormais, deux heures après l'envoi d'un communiqué, la fonctionnalité de Reporting RP de Meltwater fournit un rapport de performance directement dans la boîte de réception de Becky Sarwate, lui indiquant les médias qui l'ont repris. Parallèlement, l'application mobile lui permet de suivre la couverture médiatique et d'accéder aux analyses, même lorsqu'elle est en déplacement. Si elle a besoin de rapports personnalisés ou si elle a une question sur les données, il lui suffit d'appeler son responsable de compte. "Mon représentant de compte Meltwater a été très réactif", dit-elle. "Si je n'avais pas la possibilité de poser une question, d'obtenir une réponse rapide d'un humain, puis de discuter éventuellement de la façon dont je pourrais avoir besoin de modifier mon outil, je serais très vite à la traîne."

Alignement de la stratégie en matière de médias sociaux

Un reporting précis et sur mesure est un atout d'autant plus important que les frontières entre les médias sociaux, les relations publiques, le marketing et les communications continuent de s'estomper. Avant de s'associer à Meltwater, les équipes internationales marketing et communication de CEX.IO fonctionnaient en silos. Cela se traduisait par des processus inefficaces et des données de performance fragmentées.

Avec le soutien de Meltwater, Becky Sarwate a personnalisé le service d'alerte en temps réel pour envoyer des rapports de performance à un canal Slack dédié. Cela lui permet, ainsi qu'à son équipe, de rester au courant des pics de trafic même lorsqu'ils ne sont pas connectés à la plateforme elle-même. En outre, les rapports mensuels leur donnent un aperçu complet de ce qui résonne ou non avec leur public.

Les données ont révélé un angle mort : le contenu de marque, comme les annonces de l'entreprise et le leadership d’opinion de la direction, était plus performant sur LinkedIn que le contenu marketing. À l'aide des rapports d'analyse sociale, B. Sawarte a recommandé de modifier la stratégie de gestion des médias sociaux de l'entreprise. Grâce au réalignement de l'approche de CEX.IO en matière de contenu, B. Sawarte et son équipe ont désormais un accès direct au compte LinkedIn de l'entreprise, ce qui leur permet de publier rapidement et de manière réactive les nouvelles de l'entreprise en cas de besoin.

Peu après que l'équipe de communication ait obtenu cet accès, l'engagement sur le compte LinkedIn de CEX.IO a commencé à augmenter. "En l'espace de 30 jours, en nous concentrant davantage sur le contenu de la marque, nous avons augmenté notre engagement de 30 % de manière organique, sans dépenser un seul dollar", explique Becky Sarwate.

Analyse concurrentielle et benchmarking

En plus de la portée des médias et des rapports, B. Sarwate utilise Explore, la solution de social listening et de veille médiatique de Meltwater, pour augmenter la part de voix de CEX.IO par rapport à ses plus proches concurrents. Mais lorsqu'elle s'est lancée dans la réalisation de ce KPI, elle ne disposait pas d'une vision fiable, basée sur des données, de l'identité de ces concurrents et de leur part de marché. Heureusement, dès que B. Sawarte a terminé sa formation Meltwater, elle a pu tirer parti de la plateforme pour l'analyse concurrentielle et l'évaluation comparative. "Cela nous a permis d'économiser immédiatement de l'argent et du temps et a été beaucoup plus efficace pour mon équipe par rapport au processus dont nous dépendions auparavant", dit-elle.

Becky Sarwate et son équipe utilisent les fonctions d'analyse comparative et les rapports d'analyse de marketing digital de la plateforme pour identifier les concurrents et comprendre leurs parts de voix. Les visualisations analytiques leur donnent des aperçus de données de haut niveau, tels que les moteurs de sentiment et les changements de perception. Ces informations révèlent des opportunités pour CEX.IO de prendre la tête de la conversation mondiale sur les cryptomonnaies grâce à une couverture médiatique positive ou à des informations pertinentes sur la marque.

L'obtention rapide de données et d'analyses cruciales a permis à l'équipe de communication de CEX.IO de remporter un succès immédiat. "Si l'année se terminait maintenant, et nous ne sommes qu'en mai, mon KPI serait déjà atteint, et cela n'aurait pas été possible sans avoir une idée de notre situation actuelle par rapport à notre point de départ", dit-elle. "Sur une base mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, je suis en mesure de suivre les changements. Cela m'a permis de dormir sur mes deux oreilles en sachant que ce que nous faisons en termes de tactique se traduit réellement par des résultats."