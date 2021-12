LA SOLUTION

Un partenariat avec le leader de l'analyse média pour créer un rapport annuel

Afin de déterminer combien et quelles crises humanitaires se sont produites en 2019, diverses sources ont été analysées, dont les portails de données humanitaires Reliefweb et ACAPS mais aussi les collectes de données par CARE.

Comme les années précédentes, l'équipe CARE a décidé de ne faire analyser par Meltwater que les crises humanitaires qui ont touché plus d'un million de personnes. Cela a donné lieu à une liste de 40 crises pour 2019, incluant la Syrie, le Venezuela et la République Démocratique du Congo. Les dix premiers pays du rapport sont les dix pays pour lesquels Meltwater a pu mesurer la plus basse couverture médiatique.

"Suffering In Silence" est diffusé simultanément aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays européens. Sous le hashtag #sufferinginsilence, CARE appelle également à partager l'étude sur les médias sociaux - plus les gens montrent leur solidarité via Twitter, Instagram etc, plus nous pouvons créer de l'attention.