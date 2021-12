Impact

Meltwater permet à AstraZeneca de réaliser sa veille médias, de créer des reportings sur-mesure et de mesurer l'impact social de ses activités communicationnelles. Grâce à ces informations stratégiques, AstraZeneca peut communiquer avec ses parties prenantes internes sur les tendances et dernières actualités de son entreprise et de son secteur, sur sa communication et ses relations publiques. "Grâce au vaccin contre le COVID-19, les gens reconnaissent maintenant le nom d'AstraZeneca et s'intéressent à ce que nous faisons. Meltwater nous permet de suivre et de mesurer exactement la nature de cet intérêt."