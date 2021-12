“Je souhaitais être moins dans l’artisanat pour ma veille, afin de gagner du temps et d’améliorer la qualité de mon reporting. J’ai choisi Meltwater pour deux raisons : leur équipe, toujours disponible, bienveillante et qui nous a vraiment accompagnés tout au long du projet, et l’interface de la plateforme qui est très simple d’accès, ce qui nous permet de former très rapidement des collaborateurs.”

Aurélie Belzanne, Head of Marketing Communication, Asobo Studio