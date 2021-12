Comment Ankama a augmenté ses retombées presse de 261% en un an ?

ANALYSE

Analyser l'impact de ses campagnes pour optimiser les prochaines

Tarak Aoufi réalise en moyenne deux envois de communiqués de presse par semaine depuis la plateforme de Meltwater. Après chaque envoi, il analyse la performance de son message. "J'analyse toujours nos taux d'ouverture. Si un journaliste a passé du temps à lire nos communiqués, je l'intègre à la liste de mes contacts plus qualifiés."

Ces analyses lui permettent d'optimiser ses relances, partie la plus prenante des relations presse. "Si j'envoie un communiqué à 100 journalistes et que 30 d'entre eux ont passé plus de 20 secondes devant mon mail, je les rappelle en priorité, ou je les contacte sur Twitter ou par mail."

Pour mesurer ses retombées presse, Tarak utilise les tableaux de bord de Meltwater. "Je peux suivre l'évolution médiatique de nos marques semaine après semaine, et la comparer avec celle de nos concurrents. Après chaque envoi de communiqué, je vois qui sont les top journalistes qui l'ont repris et dans quels médias."

Ces analyses lui permettent d'identifier de nouvelles opportunités pour ses futures campagnes. "Nous pouvons voir s'il y a de l'intérêt pour nos produits dans des pays avec lesquels on ne travaille pas encore. On optimise ainsi à chaque fois nos envois."

Et les succès sont faits pour être partagés ! Tarak a mis en place une revue de presse mensuelle, où il partage avec son équipe les retombées d'Ankama dans la presse et les posts réseaux sociaux les plus percutants.