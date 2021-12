EN BREF

En détails

Gérer les crises en assurant un suivi efficace

"Les situations se compliquent lorsque les vols sont annulés peu de temps avant l'heure de vol prévue. Cela nous oblige à aller plus vite et à nous concentrer davantage sur chaque détail. La veille des médias traditionnels et sociaux de Meltwater est précieuse pour gérer efficacement ces situations."

Aller au-delà des mentions de marque pour comprendre leur public et les tendances et de leur secteur

"Les rapports de Meltwater nous aident à faire le point face à des situations extraordinaires. Maintenant, nous suivons nos mentions dans la presse et nous allons beaucoup plus loin en mesurant le sentiment, la portée et le poids publicitaire de cette couverture. Meltwater nous aide à nous comparer à nos concurrents et à apprendre comment les médias et le public perçoivent notre marque."

Cibler les influenceurs clés pour qu'ils deviennent d'importants ambassadeurs à l'avenir

"Chaque compagnie aérienne est confrontée à de multiples problèmes nécessitant des capacités de communication différentes. Une grève des pilotes est différente d'un retard météorologique ou d'un accident. Cela signifie qu'il faut identifier les médias et les journalistes qualifiés et travailler avec eux pour leur fournir des informations claires et véridiques. Avec Meltwater, on peut le faire."

— Marcela González, Responsable Marketing & Communications, Air France Chile