LE DÉFI

Veille, création et partage de données en temps réel

Les efforts de l'AIMTA en matière de relations publiques et de recherche sont menés par Guillaume Valois. Depuis quatre ans, M. Valois est chargé de suivre et de communiquer sur une série de sujets impactant son syndicat, notamment les propositions politiques et législatives qui font l'objet de débats au Parlement.

Comme le dit Guillaume Valois, "Suivre ce qui se passe sur le plan politique ici au Québec exige d'être extrêmement rapide. La recherche via Google est un peu aléatoire lorsqu'il s'agit de trouver des informations sur un ministère ou une commission parlementaire en particulier, et pourtant ces informations sont au coeur de mon rôle".

Ce rôle consiste notamment à rassembler des contenus pour alimenter des exposés de position de 100 pages. Avant de découvrir Meltwater, M. Valois parcourait le web à la recherche d'informations à utiliser pour soutenir les arguments de son syndicat, mais l'indexation d'articles pertinents était toujours désordonnée et inefficace.

Devenu une priorité, l'engagement sur les médias sociaux était également pratiquement impossible sans outil dédié. En effet, de nombreux experts et sources du secteur qu'il voulait suivre et contacter sont actifs sur Reddit et d'autres réseaux populaires. Comme M. Valois est chargé de gérer les pages Facebook de trois départements, il voulait trouver un moyen plus efficace de générer du contenu et de mesurer son efficacité auprès de ses différents publics.