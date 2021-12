Communiqué - Meltwater, partenaire du Champions Chess Tour

Oslo, 3 janvier 2021 - Meltwater, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de veille médiatique et d'analyse sociale, sera le partenaire titre du tournoi d'échecs Play Magnus Group’s Champions Chess Tour. Avec cet accord, Meltwater devient également le partenaire de Magnus Carlsen, quadruple champion du monde d'échecs.

Ce Noël, le premier grand tournoi du Champions Chess Tour a attiré des millions de téléspectateurs à travers le monde. Le tournoi est diffusé sur Eurosport dans le monde entier et attire un nombre important de téléspectateurs sur de multiples plateformes de diffusion en ligne telles que YouTube et Twitch. Avec ce nouvel accord entre Meltwater et Play Magnus, le tournoi sera appelé Meltwater Champions Chess Tour.

Meltwater offre une large gamme d’outils qui permettent aux entreprises et organisations de suivre et d’analyser la couverture médiatique et l'activité des médias sociaux.

Jørn Lyseggen, président exécutif et fondateur de Meltwater, a déclaré "Chez Meltwater, nous voulons donner aux entreprises les moyens de prendre des décisions plus éclairées grâce à des informations précises, comme la façon dont les meilleurs joueurs d'échecs du monde se préparent pour leurs tournois. Le Champions Chess Tour est le véhicule parfait pour nous permettre de poursuivre notre mission qui consiste à permettre à un plus grand nombre d'entreprises de préparer leur prochain coup en toute confiance. Dans une partie d'échecs, les deux joueurs disposent fondamentalement des mêmes informations. C'est la façon dont on lit et analyse les informations de l'adversaire qui détermine le résultat".

Les échecs sont une source d'inspiration

"La mission de Play Magnus nous inspire chez Meltwater, car elle défend les avantages des échecs pour les enfants et les adultes, ainsi que leur accessibilité. Contrairement à la plupart des sports qui nécessitent un équipement coûteux, tout ce dont vous avez besoin est un échiquier et des pièces pour commencer - et vous pouvez le faire n'importe où", a ajouté M. Lyseggen.

"Je suis ravi que Meltwater s'associe au Champions Chess Tour. L'ADN de Meltwater est étroitement lié au jeu d'échecs grâce à son travail d'analyse et de stratégie. J'ai hâte de travailler avec Meltwater sur le Tour et d'être leur ambassadeur de marque", a déclaré Magnus Carlsen.

Selon Andreas Thome, PDG du groupe Play Magnus, les services de Meltwater ont eu un impact positif sur la tournée.

"Nous utilisons les services de Meltwater depuis longtemps. Les médias sociaux et médias d’informations sont essentiels à tous les organisateurs d'événements sportifs pour obtenir les informations nécessaires. Nous utilisons actuellement les services de Meltwater à la fois pour évaluer notre stratégie interne et pour présenter notre impact médiatique à nos partenaires. Meltwater est une excellente marque et un excellent partenaire pour s'associer à notre mission d'accroître la popularité des échecs et du Champions Chess Tour", a déclaré M. Thome.

Meltwater a été fondée à Oslo, en Norvège, en 2001 et son siège social se trouve à San Francisco, en Californie, avec 50 bureaux répartis sur six continents. La société compte 1 700 employés, 28 000 entreprises clientes et a été cotée sur Euronext Growth Oslo en décembre 2020.

"En supposant la possibilité de voyager, nous prévoyons d'organiser la finale du Meltwater Champions Chess Tour à San Francisco en septembre", a déclaré Jørn Lyseggen.

Contact presse :

Geir Arne Drangeid, IR et Communications, Meltwater

+ 47 913 10 458

gad@meltwater.com

À propos du Champions Chess Tour 2021

Le Champions Chess Tour 2021 déterminera, pour la première fois dans l'histoire, le meilleur joueur d'échecs du monde sur une saison complète de compétition d'échecs en ligne. À partir de novembre 2020, le Champions Chess Tour proposera des tournois mensuels dont le point culminant sera un tournoi final en septembre 2021. Les meilleurs joueurs d'échecs du monde participeront à un total de dix tournois d'échecs rapides. Toutes les parties se dérouleront en ligne sur www.chess24.com et les joueurs s'affronteront pour une cagnotte totale de 1,5 million de dollars.

À propos de Meltwater

Meltwater est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de veille et d’analyse presse et médias sociaux. En analysant chaque jour des millions de messages provenant de plateformes de médias sociaux, de blogs et de sites d'information, Meltwater aide les entreprises à prendre de meilleures décisions, plus éclairées, basées sur des informations provenant de l'extérieur. Meltwater a été fondée à Oslo, en Norvège, en 2001 et son siège social est situé à San Francisco, en Californie, avec 50 bureaux répartis sur six continents. L'entreprise compte 1 700 employés et 28 000 entreprises clientes, dont des leaders dans plusieurs secteurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.meltwater.com