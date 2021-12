Meltwater annonce l'acquisition de Klear

Meltwater annonce un accord pour acquérir la société leader de marketing d'influence, Klear pour 17,8 millions de dollars.



Meltwater a conclu un accord pour acquérir Klear, une société SaaS israélienne et un leader à croissance rapide dans le domaine du marketing d'influence. En 2020, Klear a atteint un chiffre d'affaires de 7,6 millions de dollars. Meltwater a accepté d'acheter Klear pour un prix de 1,4 fois le chiffre d'affaires 2020 réglé en trésorerie à la clôture. La transaction devrait être clôturée cette semaine.



« La montée en puissance du marketing d'influence - aujourd'hui une industrie de 10 milliards de dollars en croissance de 50% par an - est l'un des exemples les plus frappants qui illustre la façon dont les médias sociaux transforment le marketing traditionnel », déclare John Box, PDG de Meltwater.



Il poursuit : « En 2017, Meltwater s'est associé à Klear après avoir effectué une recherche mondiale du meilleur produit sur le marché. Ensemble, nous avons réussi à conquérir des clients tels que Nestlé, Walmart, OGILVY, Audi, H&M, BMW et Bvlgari. Désormais, nous allons pouvoir combiner pleinement la technologie leader qu'est Klear avec la clientèle mondiale de Meltwater et créer un acteur formidable pour façonner l’avenir du marketing d’influence sur le web. »



« Chez Klear, nous utilisons des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour aider les clients à identifier les influenceurs pertinents, à gérer les relations avec les influenceurs et à mesurer l'impact de ces relations - ce que Meltwater fait pour les relations avec les médias traditionnels depuis de nombreuses années. Alors que les frontières entre les relations avec les médias et le marketing d'influence continuent de s'estomper, et à la suite de notre partenariat fructueux des quatre dernières années, il est parfaitement logique que nous unissions formellement nos forces », déclare Eytan Avigdor, PDG de Klear.



La société Klear a été fondée en 2012 par trois frères Eytan, Noam et Guy Avigdor et est actuellement présente aux États-Unis et au Royaume-Uni en plus du siège social localisé en Israël.

Les solutions de Klear peuvent être intégrées à des solutions de contrat et de paiement, ainsi qu'à des intégrations e-commerce avec Shopify, permettant aux clients de gérer leurs dépenses de marketing d'influence et de voir exactement combien de revenus ces influenceurs génèrent pour leur marque, le tout en un seul endroit.

L'acquisition de Klear sera la deuxième acquisition de Meltwater depuis que la société a été cotée sur Euronext Growth Oslo en décembre 2020 et sa dixième depuis 2016. Cette acquisition fait partie de la stratégie de croissance de Meltwater, qui implique des investissements et des acquisitions dans le segment des médias sociaux.

En mars, Meltwater a conclu un accord en vertu duquel il s'est engagé à acquérir Linkfluence, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour extraire les informations des consommateurs via les médias sociaux.



« Avec ces deux acquisitions, nous ouvrons deux nouveaux marchés d'une valeur de 73 et 10 milliards de dollars. Grâce à notre présence mondiale et à nos solides relations avec nos clients, nous espérons devenir un chef de file dans les domaines des études de marché et du marketing d'influence. En intégrant la fonctionnalité Klear dans le produit Meltwater, nous aurons une offre vraiment unique sur le marché. Notre suite sociale fournira une écoute et une analyse des médias sociaux, une gestion sociale et un marketing d'influence dans un seul produit intégré. Ce sera également le seul produit sur le marché qui permettra aux clients de mener, d'exécuter et de mesurer l'efficacité des relations avec les médias et des relations avec les influenceurs au même endroit. » dit John Box.

