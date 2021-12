Meltwater annonce un accord pour l'acquisition de Linkfluence

Meltwater annonce un accord en vue d'acquérir Linkfluence, une société leader dans le domaine de la Social Media Intelligence, pour 50 millions d'euros, sous la forme d'une combinaison de liquidités, d'actions et de earn-out.

Meltwater B.V., l'un des leaders mondiaux de l'intelligence médiatique et de l'analyse sociale, a conclu un accord en vertu duquel il s'est engagé à acquérir Linkfluence, une société française SaaS utilisant l'intelligence artificielle pour exploiter de manière algorithmique les médias sociaux à des fins d'information des consommateurs.

L'acquisition de Linkfluence serait la neuvième de Meltwater depuis 2016, et la première depuis que la société a été cotée sur Euronext Growth Oslo en décembre 2020. Cette acquisition fait partie de la stratégie de croissance de Meltwater, qui implique des investissements et des acquisitions dans le secteur des médias sociaux.

En 2020, Linkfluence a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Hors complément de prix, Meltwater a accepté d'acheter Linkfluence pour un prix de 2 fois le chiffre d'affaires 2020, à régler à 50% en numéraire et à 50% en nouvelles actions à émettre par Meltwater à un prix moyen pondéré en fonction du volume à déterminer avant la clôture. L’acquisition a été approuvée par le conseil d’administration des deux sociétés et reste soumise à l’achèvement du processus de consultation des informations du comité des salariés de Linkfluence, ainsi qu’à d’autres conditions habituelles de clôture. La transaction devrait être conclue d'ici mai 2021.

«Le secteur de l'étude de marché est une industrie de 73 milliards de dollars qui, historiquement, a fortement dépendu du travail manuel. Nous avons été impressionnés par les relations client étroites de Linkfluence avec certaines des marques les plus exigeantes au monde et par son travail de pionnier dans l’utilisation d’algorithmes intelligents et de médias sociaux pour automatiser les études de marché. En combinant les solutions SaaS primées et l'expertise de Linkfluence dans les études de marché et la portée mondiale de Meltwater avec 50 bureaux sur 6 continents, nous serons bien positionnés pour être la force motrice de l'automatisation de l'industrie des études de marché de plusieurs milliards de dollars », déclare John Box , PDG de Meltwater.

Depuis la création de Linkfluence en 2006, l'entreprise est devenue une organisation internationale de 150 employés répartis dans sept bureaux, dont le siège est à Paris. Les clients comprennent des marques leaders du secteur telles que LVMH, Nike, Danone, Pernod Ricard, Toyota et Epic Games.

«Nous partageons la même vision de l'avenir que Meltwater, qui consiste à apporter aux marques mondiales des informations sur les consommateurs grâce à l'IA et à l'écoute sociale. Il n'y a jamais eu autant de données disponibles pour les entreprises, et les gagnants de demain seront les marques qui comprennent leurs clients à la vitesse du Web en utilisant Internet comme une source importante d'indicateurs avancés. Unir nos forces avec Meltwater apportera une valeur inestimable à nos clients en nous permettant de tirer parti de leurs atouts fantastiques et de renforcer nos capacités d'innovation », déclare Guillaume Decugis, PDG de Linkfluence.

Les solutions SaaS de Linkfluence sont utilisées par les marques pour identifier les communautés d'acheteurs en ligne et comprendre comment les activer, voir comment une marque est associée à certains sujets ou valeurs pour mesurer la perception de la marque, ainsi que détecter et surveiller les tendances ou analyser l'expérience client. Pour chacun de ces cas d’utilisation, la technologie de Linkfluence analyse des milliards de contenus publics sur le Web social à l’aide du traitement automatique du langage naturel ou de la vision par ordinateur et structure ces données en informations exploitables, disponibles pour ses clients en temps réel et à la demande. En fournissant une plateforme de niveau Entreprise évolutive pour les organisations mondiales, Linkfluence aide les marques à prendre de meilleures décisions plus centrées sur le client à chaque étape de leur cycle de vie.

«Compte tenu de la sophistication de plateforme technologique Fairhair.ai de Meltwater et de notre portée mondiale, nous sommes particulièrement bien placés pour intégrer les meilleures entreprises leur problématiques sociales clés grâce à une suite Entreprise sociale complète. L'étude de marché est l'une des opportunités les plus importantes et les plus intéressantes de l'espace social. Avec la solution SaaS leader du secteur de Linkfluence en matière d’informations sur les consommateurs grâce à l’IA, Meltwater ajoutera une solution complémentaire et stratégique à sa suite sociale actuelle qui profitera à nos 28 000 clients dans le monde », déclare John Box.

A propos de Meltwater

Meltwater fournit des informations sur les réseaux sociaux et les médias. En examinant chaque jour des millions de publications provenant de plateformes de médias sociaux, de blogs et de sites d'actualités, Meltwater aide les entreprises à prendre de meilleures décisions, plus éclairées, basées sur des informations provenant de l'extérieur. La société a été fondée à Oslo, en Norvège, en 2001 et est basée à San Francisco, en Californie, avec 50 bureaux sur six continents. L'entreprise compte 1 700 employés et 28 000 entreprises clientes, dont des leaders de l'industrie dans plusieurs secteurs. En savoir plus sur meltwater.com.

