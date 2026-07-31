Eine der größten Herausforderungen war die Zusammenführung der Informationen in einer klaren, übersichtlichen Präsentation, um einen besseren Überblick über unsere aktuelle Position zu gewinnen. Die daraus gewonnenen Insights konnten wir anschließend gezielt analysieren. Zuvor hatten wir zwar Zahlen, aber den Kontext dahinter nicht verstanden.

Lauren Hackett Senior Vice President Global Communications, The Economist