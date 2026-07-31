Für Agenturen
Intelligence, die Agenturen zum Erfolg führt
Agenturen werden nicht für die Erstellung von Dashboards beauftragt, sondern um Klarheit, Erkenntnisse und strategische Vorteile zu schaffen. Meltwater liefert die Intelligence für erfolgreiche Pitches, Neukundengewinnung und Insights, die echten Mehrwert für Ihre Kunden schaffen.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Agenturen benötigen mehr als Monitoring
Kunden erwarten von Agenturen mehr als das Tracking von Medienpräsenz und Erwähnungen. Sie benötigen schnelle, zusammenhängende Insights, damit Chancen erkannt, angemessen reagiert und ein höherer strategischer Mehrwert erzielt werden können.
Validated outcomes
Der finanzielle Mehrwert für Agenturen
Eine Total Economic Impact™-Studie von Forrester zeigt, dass Agenturen durch den Einsatz von Meltwater erheblichen finanziellen Mehrwert erzielen.
20 Stunden
Zeitersparnis pro Account und Monat durch automatisiertes Reporting
230 %
ROI über drei Jahre (Forrester TEI™)
708.000 $
Nettobarwert aus Plattforminvestitionen
20 %
Anstieg der Neukundengewinnung laut Agenturen
Wie Meltwater die Arbeitsweise verändert
Von fragmentierten Workflows zu vernetzter Intelligence
Erfahren Sie, wie Agenturen von isolierten Tools und manuellem Reporting zu schnelleren Insights, klareren Abläufen und skalierbaren Auftragsabwicklungen übergehen.
Die Herausforderung
Die Lösung
Die Herausforderung
Recherchen dauern zu lange
Teams verbringen zu viel Zeit mit dem Zusammenführen von Signalen aus separaten Quellen, bevor sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen können.
Die Lösung
Das Wesentliche schneller erkennen
Meltwater vereint Media, Social Media und Influencer Intelligence auf einer Plattform, damit Teams Signale schneller in Strategien umsetzen können.
Die Herausforderung
Zu viele Tools bremsen die Umsetzung
Der Wechsel zwischen Plattformen führt zu Lücken, doppelter Arbeit und uneinheitlichem Reporting über verschiedene Accounts hinweg.
Die Lösung
Eine Plattform, die Workflows verbindet
Monitoring, Analyse und Reporting über alle Kunden-Workstreams hinweg, ohne wiederholte Erklärung des Kontexts in verschiedenen Tools.
Die Herausforderung
Reporting ist schwierig zu skalieren
Manuelle Analysen und Auswertungen begrenzen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Ressourcen mehr Kunden zu betreuen.
Die Lösung
Aus Insights präsentationsbereite Reports erstellen
Automatisierte Dashboards, Zusammenfassungen und Alerts helfen Teams, mit weniger manuellem Aufwand aussagekräftigere Updates bereitzustellen.
Die Herausforderung
Wachstum erhöht die Komplexität
Mit der steigenden Anzahl an Accounts wird es schwieriger, Konsistenz, Geschwindigkeit und strategische Tiefe über Teams hinweg sicherzustellen.
Die Lösung
Smarter skalieren über alle Accounts hinweg
Meltwater hilft Agenturen bei der standardisierten Bereitstellung von Insights und sie gleichzeitig an unterschiedliche Kunden, Kampagnen und Regionen anzupassen.
Ergebnisse erzielen, die für die C-Suite zählen
Unternehmen investieren in messbaren Impact, nicht in bessere Widgets. Meltwater verknüpft Intelligence direkt mit Geschäftsergebnissen.
Effizienz & Skalierung
Gleiches Team, mehr Effizienz
Agentur-Teams stehen unter ständigem Druck, in kürzerer Zeit mehr zu leisten. Meltwater automatisiert Recherche, Reporting und Analyse – damit Ihr Team ohne zusätzliche Ressourcen mehr erreichen kann.
Automatisiertes Reporting
Dashboards erstellen, Reports exportieren und Insights automatisch mit Kunden und Stakeholdern teilen.
Echtzeit-Monitoring
Markenerwähnungen, Kampagnen-Performance und aufkommende Stories über Live-Monitoring-Streams beobachten.
KI-gestützte Generierung von Insights
Mira AI wandelt Rohdaten innerhalb von Sekunden in Briefings, Zusammenfassungen und Insights um.
Nahtlose Zusammenarbeit im Team
Insight über Slack, Teams und E-Mail teilen, damit alle Account-Teams stets auf dem gleichen Stand sind.
Entwickelt für das Wachstum Ihrer Agentur
Meltwater wächst mit Ihrer Agentur mit – ganz gleich, ob Sie eine einzelne Kampagne betreuen oder Dutzende von Kundenaccounts verwalten.
Gleichzeitige Betreuung mehrerer Kunden und Kampagnen
Globales Monitoring über Regionen und Sprachen hinweg
Teamübergreifende Workflows in Account-Teams
API-Integrationen in Reporting-Systeme von Agenturen
Flexible Lösungen für Agenturen jeder Größe
Echter Impact, praxiserprobt
Sehen Sie, wie Agenturen mit Meltwater die Medienpräsenz in messbaren Geschäftserfolg verwandeln.
Eine der größten Herausforderungen war die Zusammenführung der Informationen in einer klaren, übersichtlichen Präsentation, um einen besseren Überblick über unsere aktuelle Position zu gewinnen. Die daraus gewonnenen Insights konnten wir anschließend gezielt analysieren. Zuvor hatten wir zwar Zahlen, aber den Kontext dahinter nicht verstanden.
Lauren Hackett
Senior Vice President Global Communications, The Economist
Mit datengestützten Konzepten mehr Kunden gewinnen
Für erfolgreiche Pitches reicht Kreativität allein nicht aus. Kunden erwarten von Agenturen bereits vor einer Zusammenarbeit fundiertes Markt-Know-how.
Analyse der Marktlandschaft
Verschaffen Sie sich einen sofortigen Überblick über Branchentrends, Markenwahrnehmung und die Positionierung der Wettbewerber.
Wettbewerbs-Benchmarking
Vergleichen Sie den Share of Voice, das Sentiment und die Medienpräsenz verschiedener Marken und Kampagnen.
Datengestützte Strategie
Nutzen Sie die Insights von Meltwater, um Ihre Empfehlungen in Ausschreibungen und Pitch-Präsentationen mit Fakten zu untermauern.
Aufbau von Kundenvertrauen
Beweisen Sie potenziellen Kunden beim ersten Kontakt, dass Ihre Agentur den Markt versteht.
Weitere Lösungen
Finden Sie die passende Lösung für Ihr Team
Enterprise-Intelligence
Entwickelt für globale Teams, die Intelligence, Governance und Skalierbarkeit verbinden.
Kleinunternehmen
Erhalten Sie die nötigen Insights, um schneller voranzukommen, sichtbar zu bleiben und erfolgreich zu wachsen.
Creator
Werden Sie von Marken und Agenturen entdeckt, die nach vertrauenswürdigen Creator-Partnern suchen.
Agenturwachstum intelligent steuern
Kunden erwarten von Agenturen mehr Insights, schnelleres Reporting und messbare Erfolge. Meltwater hilft Agenturen dabei, diese Erwartungen zu erfüllen, ihre Prozesse zu skalieren und neue Kunden zu gewinnen.
FAQs zu Intelligence für Agenturen
Globale Datenabdeckung, zentralisierte Kontrollmechanismen, API-Integrationen, KI-gestützte Workflows und abteilungsübergreifende Skalierbarkeit auf einer einheitlichen Plattform.
Ja. Mit Meltwater lassen sich separate Tools für Medienbeobachtung, Social Listening, Influencer Tracking und KI-Analysen durch eine einheitliche Enterprise Intelligence-Plattform ersetzen.
Mira AI wandelt Live-Daten in strukturierte Management-Briefings, Performance-Dashboards und präsentationsbereite Reports für die Geschäftsleitung um, wodurch der manuelle Zeitaufwand für die Aufbereitung reduziert wird.
Einzellösungen dienen der Optimierung einer einzelnen Funktion. Meltwater vereinheitlicht abteilungsübergreifende Daten und Informationen, beseitigt Silos und sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe.
Ja. Meltwater bietet unternehmensweite Governance-Strukturen, rollenbasierte Zugriffskontrollen, eine compliance-orientierte KI-Architektur sowie eine globale Infrastruktur für den Einsatz in regulierten Umgebungen.
Ja. Meltwater verbindet zentrale Steuerung mit lokalem Monitoring, Sprachunterstützung und regionaler Sichtbarkeit und ermöglicht so globale Skalierung mit lokaler Relevanz.