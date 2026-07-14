Webinare
Silos aufbrechen und Synergien schaffen - Integrierte Kampagnen über PR, Social Media & Influencer
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Kampagnen-Denken heißt: Mit Blick auf die Zielgruppe denken.
Und der ist es egal, in welcher Abteilung ihr seid. In dieser Session zeigen wir, wie ihr mit gemeinsamen Zielsetzungen, KPIs und Timelines Silos im Unternehmen aufbrecht und durch Synergien zwischen verschiedenen Kanälen und Abteilungen einen nachhaltig starken Markenauftritt erschafft.
Speaker: Lea Manthey, Head of Marketing DACH
Start making decisions with confidence.
See how one platform can power every decision across PR, communications, and marketing.
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