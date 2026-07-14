Kampagnen-Denken heißt: Mit Blick auf die Zielgruppe denken.

Und der ist es egal, in welcher Abteilung ihr seid. In dieser Session zeigen wir, wie ihr mit gemeinsamen Zielsetzungen, KPIs und Timelines Silos im Unternehmen aufbrecht und durch Synergien zwischen verschiedenen Kanälen und Abteilungen einen nachhaltig starken Markenauftritt erschafft.

Speaker: Lea Manthey, Head of Marketing DACH