Das sagen unsere Kunden
Meltwater überzeugt durch eine hohe Datenqualität, umfassende Datenabdeckung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Meiner Erfahrung nach bietet keine andere Lösung die Flexibilität, die Meltwater ermöglicht. Für mich gibt es derzeit keine vergleichbare Plattform.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
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