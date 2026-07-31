Beides ist möglich. Die Prompt-Bibliothek enthält vorgefertigte Prompts für verschiedene Anwendungsfälle, damit Sie schnell starten können. Sie können aber jederzeit eigene Prompts eingeben und Mira genau die Fragen stellen, die für Ihre Marke oder Ihr Unternehmen relevant sind. Auch die vorhandenen Vorlagen lassen sich vor der Ausführung anpassen und individuell erweitern. So kombinieren Sie die Geschwindigkeit fertiger Prompts mit der Flexibilität eigener Abfragen.