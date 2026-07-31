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Das sagen unsere Kunden

Meltwater überzeugt durch eine hohe Datenqualität, umfassende Datenabdeckung und eine intuitive Benutzeroberfläche. Meiner Erfahrung nach bietet keine andere Lösung die Flexibilität, die Meltwater ermöglicht. Für mich gibt es derzeit keine vergleichbare Plattform.

Danny Gartner

Social Intelligence Lead

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Häufige Fragen zu Meltwater Mira

Alle Ihre Mira-Suchen werden automatisch gespeichert. Im Verlauf finden Sie jede frühere Suche und können die vollständigen Ergebnisse jederzeit erneut öffnen. So lassen sich Analysen später weiterführen, Entwicklungen über einen längeren Zeitraum vergleichen oder Erkenntnisse mit Kollegen teilen. Sie müssen Suchanfragen nicht erneut ausführen. Ihre Ergebnisse bleiben gespeichert und jederzeit verfügbar.

Beides ist möglich. Die Prompt-Bibliothek enthält vorgefertigte Prompts für verschiedene Anwendungsfälle, damit Sie schnell starten können. Sie können aber jederzeit eigene Prompts eingeben und Mira genau die Fragen stellen, die für Ihre Marke oder Ihr Unternehmen relevant sind. Auch die vorhandenen Vorlagen lassen sich vor der Ausführung anpassen und individuell erweitern. So kombinieren Sie die Geschwindigkeit fertiger Prompts mit der Flexibilität eigener Abfragen.

Sie können Ihre Mira-Analysen als PDF exportieren und einfach mit Ihrem Team oder anderen Stakeholdern teilen. Der Export enthält die vollständigen Ergebnisse und eignet sich ideal für Präsentationen, Management Reports oder die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. So lassen sich KI-generierte Erkenntnisse schnell in verständliche Berichte und fundierte Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen umwandeln.