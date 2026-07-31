Das sagen unsere Kunden
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt mit einer hohen Datenqualität, umfassendem Datenzugang und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Kein anderes Tool bietet aus meiner Sicht die Flexibilität, die Meltwater bietet.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Media-Daten und Consumer Insights in jede Geschäftsentscheidung einfließen zu lassen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren auf unserem Weg zu einer kundenorientierten Organisation.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt mit einer hohen Datenqualität, umfassendem Datenzugang und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Kein anderes Tool bietet aus meiner Sicht die Flexibilität, die Meltwater bietet.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Media-Daten und Consumer Insights in jede Geschäftsentscheidung einfließen zu lassen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren auf unserem Weg zu einer kundenorientierten Organisation.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Take the guesswork out of your strategy.
Treffen Sie strategische Entscheidungen auf Basis von Daten.
Häufige Fragen zur KI-Sichtbarkeitsmessung
Media Monitoring und KI-Sichtbarkeitsmessung (mit GenAI Lens) beantworten unterschiedliche Fragen. Während Media Monitoring verfolgt, was Journalisten veröffentlichen und worüber in sozialen Medien gesprochen wird, zeigt GenAI Lens, wie KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity Ihre Marke darstellen. So sehen Sie, welche Antworten große Sprachmodelle (LLMs) auf Fragen zu Ihrem Unternehmen geben, welche Quellen sie verwenden und wie Ihre Marke in KI-generierten Antworten wahrgenommen wird. Damit erhalten Sie Einblicke in einen Kommunikationskanal, den klassische Medienbeobachtung nicht abdeckt.
GenAI Lens ist vollständig in die Meltwater Plattform integriert. Gemeinsam mit Media Monitoring, Social Listening und Consumer Intelligence erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick darüber, wie Ihre Marke in klassischen Medien, sozialen Netzwerken und KI-Antworten wahrgenommen wird. Alle Erkenntnisse stehen an einem zentralen Ort zur Verfügung und ermöglichen es Ihnen, Entwicklungen kanalübergreifend zu analysieren und Ihre Kommunikationsstrategie auf einer gemeinsamen Datenbasis zu steuern.
Der KI Visibility Score zeigt, wie häufig und wie prominent Ihre Marke im Vergleich zum Wettbewerb in den Antworten verschiedener Large Language Models (LLMs) erscheint. So erkennen Sie, in welchen Modellen Ihre Marke stark vertreten und in welchen sie unterrepräsentiert ist und können Ihre Maßnahmen gezielt darauf ausrichten.