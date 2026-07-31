Media Monitoring und KI-Sichtbarkeitsmessung (mit GenAI Lens) beantworten unterschiedliche Fragen. Während Media Monitoring verfolgt, was Journalisten veröffentlichen und worüber in sozialen Medien gesprochen wird, zeigt GenAI Lens, wie KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity Ihre Marke darstellen. So sehen Sie, welche Antworten große Sprachmodelle (LLMs) auf Fragen zu Ihrem Unternehmen geben, welche Quellen sie verwenden und wie Ihre Marke in KI-generierten Antworten wahrgenommen wird. Damit erhalten Sie Einblicke in einen Kommunikationskanal, den klassische Medienbeobachtung nicht abdeckt.