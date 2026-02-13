Meltwater wird offizieller Datenpartner von Reddit

San Francisco, Kalifornien, 12. Februar 2026 - Meltwater, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Media, Social und Consumer Intelligence, gab heute die Aufnahme in das „Official Data Partner“-Programm von Reddit bekannt. Diese exklusive Auszeichnung würdigt branchenführende Plattformen, die Unternehmen dabei unterstützen, das Potenzial der öffentlich verfügbaren Inhalte auf Reddit umfassender zu nutzen. Partner müssen die strengen Anforderungen von Reddit in Bezug auf Funktionalität, Datenqualität und Compliance erfüllen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft behält Meltwater den Zugang zu den Enterprise-Daten-APIs von Reddit. Dadurch können Kunden Erkenntnisse und Signale aus den authentischen Meinungsäußerungen auf Reddit gewinnen, die Konsumkultur, Präferenzen und Kaufentscheidungen prägen. Dies ermöglicht präzisere Echtzeiteinblicke in die aggregierten Absichten von Verbrauchern. Darüber hinaus eröffnet die Partnerschaft Meltwater und Reddit die Möglichkeit, künftig gemeinsam an strategischen Initiativen und Wachstumschancen zu arbeiten.

Mit mehr als 121 Millionen täglich aktiven Nutzern zählt Reddit zu den einflussreichsten Plattformen für die Produktrecherche. Die Plattform ist für lebensnahe Meinungen und ehrliche Bewertungen bekannt, auf die sich Verbraucher bei der Entdeckung neuer Produkte und ihrer Entscheidungsfindung verlassen. Meltwater erschließt und veredelt öffentliche Beiträge und Kommentare aus mehr als 100.000 Reddit-Communitys und verwandelt umfangreiche Gespräche in verwertbare Erkenntnisse für verbraucherorientierte Marken. In Verbindung mit den KI-gestützten Analysefunktionen und Listening-Suchen von Meltwater erkennen Unternehmen aufkommende Trends, verstehen die Stimmung ihrer Zielgruppen, stärken ihre Produktpositionierung und vergleichen die Markenperformance schneller und fundierter.

„Reddit ist seit mehr als einem Jahrzehnt eine zentrale Quelle für Verbraucherinformationen innerhalb der Meltwater-Plattform. In dieser Zeit konnten wir beobachten, wie der Einfluss der Plattform erheblich gewachsen ist“, sagte John Box, CEO von Meltwater. „Die Aufnahme in das ‚Official Data Partner‘-Programm von Reddit ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer langjährigen Zusammenarbeit und Ausdruck unseres gemeinsamen Engagements für vertrauenswürdige, hochwertige Daten. Wir freuen uns darauf, unsere Kooperation mit Reddit zu vertiefen und unseren Kunden weiterhin Einblicke in die authentischen öffentlichen Gespräche zu bieten, die das Verbraucherverhalten prägen.“

„Reddit ist der menschlichste Ort im Internet und die Heimat der authentischsten, interessengeleiteten Gespräche“, sagte Jonathan Flesher, VP of Business Development bei Reddit. „Durch die Partnerschaft mit Meltwater stellen wir Marken die Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie diese Erkenntnisse verantwortungsvoll nutzen können. So helfen wir ihnen, über das reine Zuhören hinauszugehen, unsere Communitys wirklich zu verstehen und eine bedeutungsvolle Verbindung zu ihnen aufzubauen.“

Diese Partnerschaft unterstreicht Meltwaters kontinuierliches Bestreben, einen umfassenden Überblick über Marken- und Marktinformationen aus Nachrichten, sozialen Medien und weiteren Kanälen bereitzustellen. So erhalten Kunden ein möglichst präzises Gesamtbild, auf dessen Grundlage sie erfolgreiche Strategien entwickeln können.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Stacy Slayden

Communications Manager

pr@meltwater.com

Über Meltwater

Meltwater wurde 2001 in Norwegen als eines der ersten SaaS-Unternehmen gegründet und ist auf Media, Social Media und LLM Monitoring spezialisiert. Über die Jahre haben wir uns zu einem vielseitigen Anbieter im Bereich Media-, Social Media- und Consumer-Intelligence entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in neue Technologien bietet Meltwater anpassbare Lösungen, die Unternehmen unterstützen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, ihre Marktpräsenz zu verbessern und optimale Kommunikationsstrategien zu entwickeln, um den Geschäftserfolg zu fördern. KI entwickelt sich schnell und unsere Strategie fokussiert sich auf den gezielten Einsatz von KI-Anwendungen in PR und Marketing, um klaren Mehrwert zu schaffen. Wir nutzen KI zur Automatisierung alltäglicher Aufgaben und zur Unterstützung strategischer Herausforderungen, z. B. durch Handlungsempfehlungen bei Kampagnen oder Krisen. Weitere Informationen finden Sie unter meltwater.com.