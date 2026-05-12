Meltwater édition semestrielle 2026

Devenez acteur de votre réputation

Aujourd'hui, l'image d'une marque se construit sur des dizaines de canaux à la fois : réseaux sociaux, presse, influenceurs, et de plus en plus, l'IA. Les conversations s'enchaînent à toute vitesse, se superposent, et la perception du public se forge souvent bien avant qu'une équipe ait pu intervenir.

Avec son édition semestrielle 2026, Meltwater vous aide à passer de la réaction à l'anticipation : pilotez votre image avec méthode, et assurez-vous que votre marque s'exprime comme vous l'entendez, sur tous les fronts.