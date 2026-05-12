Meltwater édition semestrielle 2026
Devenez acteur de votre réputation
Aujourd'hui, l'image d'une marque se construit sur des dizaines de canaux à la fois : réseaux sociaux, presse, influenceurs, et de plus en plus, l'IA. Les conversations s'enchaînent à toute vitesse, se superposent, et la perception du public se forge souvent bien avant qu'une équipe ait pu intervenir.
Avec son édition semestrielle 2026, Meltwater vous aide à passer de la réaction à l'anticipation : pilotez votre image avec méthode, et assurez-vous que votre marque s'exprime comme vous l'entendez, sur tous les fronts.Demander une démonstration
Gardez la main sur ce qui définit votre marque
Comprenez ce qui influence votre réputation, réagissez au bon moment et mobilisez les bonnes voix.
Ce qui se dit compte autant que ce qui s'écrit
La vidéo occupe une place croissante dans les conversations en ligne, mais elle reste difficile à analyser. La transcription automatique change la donne : le contenu audio devient une donnée exploitable.
Transformez les vidéos Instagram ou TikTok en texte interrogeable, pour enfin mesurer ce qui se dit vraiment et non plus seulement ce qui est écrit, et intégrez ces informations directement dans vos processus existants.
Maîtrisez votre image dans l'univers de l'IA
L'IA est devenue un vecteur majeur de découverte des marques. Pourtant, peu d'équipes savent réellement comment elles y sont perçues ni ce qui oriente ces réponses.
GenAI Lens vous donne cette visibilité : voyez comment votre marque ressort dans les réponses générées par l'IA, avec des recommandations concrètes et priorisées pour améliorer votre positionnement. Fini l'analyse sans suite, vous passez à l'action.
Des insights intégrés au cœur de vos outils
Inutile de changer d'outil pour accéder aux insights. Meltwater Agent s'intègre directement dans Slack et met l'analyse à portée de main, au cœur des échanges de votre équipe.
Interpellez Mira AI pour obtenir des réponses immédiates, enrichies par le contexte du canal. L'historique des requêtes vous permet de retrouver facilement vos analyses passées, sans jamais quitter votre flux de travail.
Anticipez les tendances, ne les subissez pas
Être en avance, c'est repérer ce qui monte avant que ça explose. Le Centre des tendances offre désormais une vision complète et multicanale, en temps réel.
X, TikTok, Instagram, Facebook, presse en ligne : toutes les tendances émergentes sont regroupées au même endroit, détectées automatiquement. Aucune configuration requise.
Personnalisez vos prises de contact à grande échelle
Une bonne relation presse repose sur la pertinence. Mais personnaliser chaque prise de contact à grande échelle est souvent là que le bât blesse. Grâce à la personnalisation par IA, chaque message est adapté au journaliste visé selon ses thématiques, son style et ses publications récentes.
Le bon équilibre entre volume et finesse. Des prises de contact qui résonnent, sans alourdir le travail de vos équipes.
Et ce n'est pas tout
Découvrez l'ensemble des nouveautés et comment elles peuvent aider votre équipe à gagner en réactivité et en maîtrise.