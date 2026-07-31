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Nos clients en parlent le mieux

Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.

Danny Gartner

Responsable Social Intelligence

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Ne laissez plus rien au hasard dans votre stratégie

Construisez votre plateforme Meltwater et accédez enfin aux insights qui vous manquent.

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FAQ Social Listening

Vous accédez instantanément à 15 mois de données sociales historiques, toutes plateformes confondues : Reddit, Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, Twitch, Snapchat, forums, deep web, message boards, commentaires, sites d'avis et blogs. Lorsque vous créez une recherche, vous pouvez sélectionner n'importe quelle période dans cette fenêtre de 15 mois pour analyser les conversations passées. De quoi comprendre l'historique et les tendances des conversations, même avant le début de votre veille.

Non. L'assistant de recherche IA construit vos requêtes à partir du langage naturel et de modèles prêts à l'emploi, sans expertise booléenne requise. Décrivez simplement ce que vous souhaitez suivre, ou choisissez parmi les modèles proposés : l'assistant génère alors une recherche optimisée. Le langage booléen reste disponible si vous le préférez, mais l'assistant IA a été conçu pour offrir de meilleurs résultats avec moins de compétences techniques.

L'IA analyse automatiquement vos mentions sociales pour en extraire les thématiques, sujets et narratifs clés, sans relecture manuelle. Plutôt que de parcourir des milliers de publications, vous obtenez instantanément une synthèse des sujets les plus discutés. Vous identifiez ainsi rapidement les principaux moteurs de conversation et repérez les sujets émergents à approfondir.