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Avoir accès à la donnée est une chose, savoir en tirer parti en est une autre. Une solution comme Meltwater nous donne une vision très claire du comportement de notre audience et de son engagement sur les différents canaux. Nous nous appuyons sur ces informations pour construire nos stratégies et nourrir nos idées.
Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.
Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
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Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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FAQ Social Listening
Vous accédez instantanément à 15 mois de données sociales historiques, toutes plateformes confondues : Reddit, Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, Twitch, Snapchat, forums, deep web, message boards, commentaires, sites d'avis et blogs. Lorsque vous créez une recherche, vous pouvez sélectionner n'importe quelle période dans cette fenêtre de 15 mois pour analyser les conversations passées. De quoi comprendre l'historique et les tendances des conversations, même avant le début de votre veille.
Non. L'assistant de recherche IA construit vos requêtes à partir du langage naturel et de modèles prêts à l'emploi, sans expertise booléenne requise. Décrivez simplement ce que vous souhaitez suivre, ou choisissez parmi les modèles proposés : l'assistant génère alors une recherche optimisée. Le langage booléen reste disponible si vous le préférez, mais l'assistant IA a été conçu pour offrir de meilleurs résultats avec moins de compétences techniques.
L'IA analyse automatiquement vos mentions sociales pour en extraire les thématiques, sujets et narratifs clés, sans relecture manuelle. Plutôt que de parcourir des milliers de publications, vous obtenez instantanément une synthèse des sujets les plus discutés. Vous identifiez ainsi rapidement les principaux moteurs de conversation et repérez les sujets émergents à approfondir.