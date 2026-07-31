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Avoir accès à la donnée est une chose, savoir en tirer parti en est une autre. Une solution comme Meltwater nous donne une vision très claire du comportement de notre audience et de son engagement sur les différents canaux. Nous nous appuyons sur ces informations pour construire nos stratégies et nourrir nos idées.
Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.
Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.
Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
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Directrice des insights consommateurs monde
Avoir accès à la donnée est une chose, savoir en tirer parti en est une autre. Une solution comme Meltwater nous donne une vision très claire du comportement de notre audience et de son engagement sur les différents canaux. Nous nous appuyons sur ces informations pour construire nos stratégies et nourrir nos idées.
Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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FAQ Meltwater Mira
Toutes vos recherches Mira sont automatiquement sauvegardées dans l'onglet Historique. Cliquez sur une recherche précédente pour retrouver instantanément l'ensemble des résultats et revoir vos analyses passées. Vous pouvez ainsi reprendre une analyse, suivre l'évolution d'un sujet dans le temps, ou partager vos résultats avec vos collègues. Inutile de relancer vos recherches ou de craindre de perdre votre travail : tout est conservé et accessible à tout moment.
Les deux sont possibles. La bibliothèque de prompts propose des modèles prédéfinis, classés par cas d'usage, pour démarrer rapidement avec des requêtes éprouvées. Mais vous pouvez aussi saisir votre propre prompt directement dans Mira, pour poser exactement la question qui vous intéresse. Vous pouvez même modifier un prompt prédéfini avant de le lancer, pour l'adapter à votre sujet ou à votre marque. Cette flexibilité ne vous impose aucune limite : utilisez la bibliothèque pour aller vite et structurer votre analyse, ou passez en mode 100 % personnalisé dès que vous avez un besoin précis.
Vous pouvez exporter vos résultats Mira au format PDF pour les partager facilement avec votre équipe ou vos parties prenantes. Vous diffusez ainsi vos insights entre services, les intégrez à vos présentations, ou créez des rapports prêts à être présentés à la direction. L'export conserve l'intégralité de l'analyse, sans rien perdre au passage. L'objectif : transformer rapidement des insights générés par l'IA en informations claires, exploitables et partageables par tous.