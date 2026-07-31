Les deux sont possibles. La bibliothèque de prompts propose des modèles prédéfinis, classés par cas d'usage, pour démarrer rapidement avec des requêtes éprouvées. Mais vous pouvez aussi saisir votre propre prompt directement dans Mira, pour poser exactement la question qui vous intéresse. Vous pouvez même modifier un prompt prédéfini avant de le lancer, pour l'adapter à votre sujet ou à votre marque. Cette flexibilité ne vous impose aucune limite : utilisez la bibliothèque pour aller vite et structurer votre analyse, ou passez en mode 100 % personnalisé dès que vous avez un besoin précis.