Meltwater Relations médias vous accompagne à chaque étape de votre travail RP, de la recherche jusqu'à l'envoi de vos communiqués. Voici ses principales fonctionnalités :



Listes de diffusion : créez et gérez vos contacts journalistes, ou importez vos listes existantes via CSV.

Recherche : trouvez de nouveaux journalistes grâce à la base de données Meltwater, forte de plus de 800 000 journalistes et contacts médias dans le monde.

Envoi : envoyez vos communiqués de presse et suivez les indicateurs d'engagement.

Assistant RP : un assistant propulsé par l'IA pour rédiger et améliorer vos pitchs et communiqués de presse.