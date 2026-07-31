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Nos clients en parlent le mieux

Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.

Danny Gartner

Responsable Social Intelligence

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Ne laissez plus rien au hasard dans votre stratégie

Construisez votre plateforme Meltwater et accédez enfin aux insights qui vous manquent.

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FAQ Relations médias

Meltwater Relations médias vous accompagne à chaque étape de votre travail RP, de la recherche jusqu'à l'envoi de vos communiqués. Voici ses principales fonctionnalités :

Listes de diffusion : créez et gérez vos contacts journalistes, ou importez vos listes existantes via CSV.
Recherche : trouvez de nouveaux journalistes grâce à la base de données Meltwater, forte de plus de 800 000 journalistes et contacts médias dans le monde.
Envoi : envoyez vos communiqués de presse et suivez les indicateurs d'engagement.
Assistant RP : un assistant propulsé par l'IA pour rédiger et améliorer vos pitchs et communiqués de presse.

Rendez-vous dans la rubrique Listes de diffusion, au sein de Relations médias. Deux méthodes s'offrent à vous : rechercher des journalistes dans la base de données Meltwater et les ajouter à une liste nouvelle ou existante, ou importer vos contacts actuels via un fichier CSV. Il vous suffit de sélectionner « Importer des journalistes depuis un fichier CSV », de charger votre fichier, puis de choisir la liste à laquelle les rattacher. Vous pouvez créer autant de listes que nécessaire, pour chaque campagne ou thématique.

Meltwater propose plusieurs façons de trouver les bons journalistes. Utilisez la recherche par mots-clés pour identifier les journalistes qui couvrent une thématique donnée. Vous pouvez aussi affiner vos résultats grâce aux filtres classiques dans la barre latérale : domaine ou thématique, localisation (jusqu'au code postal), rôle du journaliste (rédacteur, reporter, etc.), audience de la publication, nom du média ou de la source, et zone géographique. Vous constituez ainsi des listes de diffusion ciblées et touchez les journalistes les plus pertinents pour vos sujets.