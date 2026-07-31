Accéder au contenu
logo
laptop animation

Ne laissez plus rien au hasard dans votre stratégie

Construisez votre plateforme Meltwater et accédez enfin aux insights qui vous manquent.

Loading...

Prêt à en savoir plus ?

Demander une démo
asana logo
GoStudent Logo
Shiseido logo
The Direct Marketing Association dma logo
Yogurt Top Marketing logo
BiC logo
asana logo
GoStudent Logo
Shiseido logo
The Direct Marketing Association dma logo
Yogurt Top Marketing logo
BiC logo

Nos clients en parlent le mieux

Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.

Danny Gartner

Responsable Social Intelligence

FAQ Suivi de la visibilité IA

La veille média traditionnelle suit ce qu'écrivent les journalistes et ce que les internautes publient sur les réseaux sociaux. Mais des plateformes comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity façonnent désormais la perception des marques d'une façon nouvelle, et largement invisible. GenAI Lens vous donne un accès dédié à ces environnements IA pour voir précisément comment les LLM décrivent votre marque lorsqu'on leur pose des questions, et suivre une conversation qui se joue au-delà des médias traditionnels.

GenAI Lens est directement intégré à votre plateforme Meltwater, aux côtés de la veille média, du social listening et de la consumer intelligence. Vous obtenez ainsi une vision complète de la présence de votre marque, à la fois dans les médias traditionnels, les conversations sociales et les réponses des IA, au même endroit.

Le score de visibilité indique à quelle fréquence, et avec quelle importance, votre marque apparaît dans les réponses des IA par rapport à vos concurrents, sur différents LLM. Il vous permet de repérer les modèles où vous êtes bien positionné et ceux où vous êtes sous-représenté, pour concentrer vos efforts là où ils comptent.