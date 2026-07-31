Ne laissez plus rien au hasard dans votre stratégie
Construisez votre plateforme Meltwater et accédez enfin aux insights qui vous manquent.
Nos clients en parlent le mieux
Avoir accès à la donnée est une chose, savoir en tirer parti en est une autre. Une solution comme Meltwater nous donne une vision très claire du comportement de notre audience et de son engagement sur les différents canaux. Nous nous appuyons sur ces informations pour construire nos stratégies et nourrir nos idées.
Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
Meltwater se distingue par la qualité de ses données, la richesse de son accès et une interface intuitive. Aucun autre outil n'offre, selon moi, un tel niveau de flexibilité. Ce n'est même pas comparable.
Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
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Danny Gartner
Responsable Social Intelligence
Notre objectif principal est de faire en sorte que les données sociales et les insights consommateurs guident chacune de nos décisions business. Meltwater a été l'un des leviers clés qui nous a permis de devenir une organisation véritablement centrée sur le consommateur.
Florence Rainsard
Directrice des insights consommateurs monde
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Davitha Tiller
Vice-président exécutif, Social et Intégration
FAQ Suivi de la visibilité IA
La veille média traditionnelle suit ce qu'écrivent les journalistes et ce que les internautes publient sur les réseaux sociaux. Mais des plateformes comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity façonnent désormais la perception des marques d'une façon nouvelle, et largement invisible. GenAI Lens vous donne un accès dédié à ces environnements IA pour voir précisément comment les LLM décrivent votre marque lorsqu'on leur pose des questions, et suivre une conversation qui se joue au-delà des médias traditionnels.
GenAI Lens est directement intégré à votre plateforme Meltwater, aux côtés de la veille média, du social listening et de la consumer intelligence. Vous obtenez ainsi une vision complète de la présence de votre marque, à la fois dans les médias traditionnels, les conversations sociales et les réponses des IA, au même endroit.
Le score de visibilité indique à quelle fréquence, et avec quelle importance, votre marque apparaît dans les réponses des IA par rapport à vos concurrents, sur différents LLM. Il vous permet de repérer les modèles où vous êtes bien positionné et ceux où vous êtes sous-représenté, pour concentrer vos efforts là où ils comptent.