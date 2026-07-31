La veille média traditionnelle suit ce qu'écrivent les journalistes et ce que les internautes publient sur les réseaux sociaux. Mais des plateformes comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity façonnent désormais la perception des marques d'une façon nouvelle, et largement invisible. GenAI Lens vous donne un accès dédié à ces environnements IA pour voir précisément comment les LLM décrivent votre marque lorsqu'on leur pose des questions, et suivre une conversation qui se joue au-delà des médias traditionnels.