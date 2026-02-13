Meltwater rejoint le programme des partenaires de données officiels de Reddit

San Francisco (Californie), le 12 février 2026 – Meltwater, spécialiste mondial de la veille média, du social listening et de la Consumer Intelligence, annonce aujourd'hui son intégration au programme des partenaires de données officiels de Reddit. Cette distinction est réservée à un nombre limité de plateformes reconnues pour leur capacité à aider les entreprises à exploiter les contenus publics de Reddit. Les partenaires doivent répondre aux exigences élevées de Reddit en matière de fonctionnalités, de qualité des données et de conformité.

Ce partenariat confirme l'accès de Meltwater aux API Enterprise de Reddit, permettant à ses clients d'exploiter les conversations authentiques de Reddit pour mieux comprendre les tendances de consommation, les préférences des audiences et les comportements d'achat. Ils bénéficient ainsi d'insights plus précis et en temps réel sur les intentions des consommateurs. Meltwater pourra également collaborer avec Reddit sur de futures initiatives stratégiques et de développement.

Avec plus de 121 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, Reddit est aujourd'hui l'une des plateformes les plus influentes pour la recherche d'informations sur les produits. Les consommateurs y trouvent des avis authentiques, des retours d'expérience et des recommandations qui orientent leurs décisions. Meltwater collecte et enrichit les publications et commentaires publics provenant de plus de 100 000 communautés Reddit, afin de transformer ces conversations à grande échelle en insights exploitables pour les marques. Associées aux capacités d'analyse et de social listening alimentées par l'IA de Meltwater, ces données permettent d'identifier les tendances émergentes, d'analyser le sentiment des audiences, d'affiner le positionnement des produits et de comparer les performances des marques avec davantage de rapidité et de confiance.

« Reddit est une source essentielle d'insights consommateurs au sein de la plateforme Meltwater depuis plus de dix ans, et son influence n'a cessé de croître au fil du temps », déclare John Box, CEO de Meltwater. « Rejoindre le programme Official Data Partner de Reddit s'inscrit dans la continuité de notre collaboration de longue date et reflète notre engagement commun à fournir des données fiables et de grande qualité. Nous nous réjouissons d'approfondir ce partenariat afin d'offrir à nos clients une meilleure compréhension des conversations publiques qui façonnent les comportements des consommateurs. »

« Reddit est l'endroit le plus humain d'Internet et le lieu où se déroulent les conversations les plus authentiques autour des centres d'intérêt de chacun », explique Jonathan Flesher, vice-président chargé du développement commercial chez Reddit « En collaborant avec Meltwater, nous donnons aux marques les moyens d'exploiter ces insights de manière responsable afin d'aller au-delà de la simple écoute et de mieux comprendre les communautés Reddit, tout en créant des interactions plus pertinentes avec elles. »

Ce partenariat renforce l'ambition de Meltwater d'offrir une vision complète de l'intelligence média et marché à travers les médias, les réseaux sociaux et d'autres sources d'information, afin d'aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées et à construire des stratégies performantes.

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Stacy Slayden

Communications Manager

pr@meltwater.com

À propos de Meltwater

Meltwater accompagne les entreprises grâce à une suite de solutions couvrant la veille média, le social listening et la Consumer Intelligence. Chaque jour, la plateforme analyse près d'un milliard de contenus afin de les transformer en insights exploitables, permettant aux organisations de mieux comprendre leur environnement et de prendre des décisions plus éclairées. Avec plus de 27 000 clients dans le monde, 50 bureaux répartis sur six continents et 2 300 collaborateurs, Meltwater est le partenaire privilégié des entreprises qui souhaitent renforcer leur compétitivité grâce à des données fiables et à des analyses de qualité.