Index de l’égalité professionnelle 2026

Meltwater France SAS, Société par Actions Simplifée, Au capital de 859.450 euros, Siège 8 Rue du Renard, 75004 Paris, RCS Paris 823 764 444, +33 1 86 65 99 12.



Note: 33/100

Période de référence: du 01 janvier au 31 décembre 2024

Indicateur 1: Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes 23/40

Indicateur 2: Ecart de répartition des augmentations individuelles 0/35

Indicateur 3: Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité 0/15

Indicateur 4: Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations 10/10